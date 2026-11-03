Hợp tác chiến lược giữa ĐHQG Hà Nội và KDI Education

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện quốc tế về Giáo dục trực tuyến toàn cầu (GMC 2026) và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2026) diễn ra trong hai ngày 3 và 4-11 tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI (KDI Education) công bố hợp tác chiến lược phát triển các dự án giáo dục công nghệ và nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Sự kiện có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chứng kiến nghi thức trao Văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) và KDI Education

Hợp tác chiến lược giữa ĐHQGHN và KDI Education hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục công nghệ toàn diện, kết nối hoạt động trải nghiệm STEM ở bậc phổ thông và đào tạo, nghiên cứu ở đại học, ứng dụng AI vào thực tiễn đời sống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam.

Trọng tâm của hợp tác là phát triển hai hạng mục chiến lược gồm Tổ hợp trải nghiệm STEM TOWN và Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp AI và công nghệ Giáo dục.

Đại biểu tham quan và trao đổi tại không gian trưng bày giải pháp công nghệ của KDI Education

Trong đó, STEM TOWN được định hướng trở thành không gian trải nghiệm, thực hành công nghệ hiện đại dành cho học sinh phổ thông, thúc đẩy phát triển năng lực sáng tạo thông qua các hoạt động STEM, Robotics, AI và công nghệ tiên tiến.

Riêng với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp AI và công nghệ giáo dục tập trung phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo, học liệu số và công cụ công nghệ phục vụ hoạt động dạy học, đánh giá và quản lý giáo dục. Trung tâm cũng đồng thời tạo môi trường nghiên cứu, thực hành cho sinh viên, giảng viên và các chuyên gia, thúc đẩy quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu thành những sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng.

Hai hạng mục được phát triển theo hướng đồng bộ, bổ trợ lẫn nhau, hình thành hệ sinh thái kết nối nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ.

Từ nền tảng hợp tác chiến lược với ĐHQGHN, KDI Education tăng cường hợp tác chuyên sâu với Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) thông qua dự án xây dựng không gian đào tạo và thực hành STEM dành cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và thúc đẩy phát triển giáo dục STEM trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Khách quốc tế tìm hiểu và trải nghiệm công nghệ tại không gian trưng bày của KDI Education trong sự kiện GMC 2026

Hợp tác giữa ĐHQGHN và KDI Education thể hiện định hướng phát triển mô hình liên kết đại học – doanh nghiệp, trong đó năng lực nghiên cứu, đào tạo được kết hợp với kinh nghiệm triển khai thực tiễn nhằm tạo ra các giải pháp giáo dục có giá trị ứng dụng và khả năng nhân rộng.

Thông qua các dự án hợp tác, học sinh phổ thông có thêm cơ hội tiếp cận môi trường học tập và trải nghiệm công nghệ hiện đại; sinh viên, giảng viên được tăng cường điều kiện nghiên cứu và thực hành; đội ngũ giáo viên có thêm cơ hội phát triển năng lực chuyên môn, trong khi các cơ sở giáo dục có thể tiếp cận những giải pháp công nghệ, học liệu và công cụ đánh giá phù hợp với nhu cầu đổi mới giáo dục.

THU TÂM