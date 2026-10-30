Báo Sài Gòn Giải Phóng trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam" năm 2026

Tham dự chương trình có ông Lương Văn Hà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng; ông Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng; Thượng tá Nguyễn Minh Hải, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng); Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; bà Nguyễn Thùy Mai, đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; bà Nguyễn Thùy Mai, đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chương trình trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) trực tiếp đến các em học sinh cấp THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp sức cho những giấc mơ vượt khó

Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” là sáng kiến do ấn phẩm Mực Tím (Báo Sài Gòn Giải Phóng) khởi xướng từ năm 1995 nhằm đồng hành và nâng bước học sinh THPT trên cả nước.

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Trung đoàn Bộ binh 812 và các đại biểu tham dự chương trình

Từ năm 2013, với sự đồng hành kiên trì của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, chương trình đã trao gần 5.000 suất học bổng với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng tới các em học sinh vượt khó học tốt. Trong năm 2026, chương trình tiếp tục gửi tặng 200 suất học bổng tại 5 tỉnh, thành gồm An Giang, Lâm Đồng, Nghệ An, Lào Cai và Cần Thơ.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Cường phát biểu tại buổi lễ

Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, đến các em học sinh THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các em học sinh đến từ các xã, phường như Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Hàm Thắng, Phú Thủy, Tiến Thành, Hàm Kiệm, Sông Lũy, Tuyên Quang và Hàm Liêm.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Hà chia sẻ cảm xúc tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Cường nhấn mạnh, chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương nghị lực và sự nỗ lực vượt khó của các em học sinh. Dù phải vừa học tập, vừa làm thêm để phụ giúp gia đình, các em vẫn kiên trì đến trường, thể hiện tinh thần tự lập và ý chí đáng trân trọng.

Mỗi suất học bổng nhằm hỗ trợ một phần chi phí học tập và là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường phía trước. Qua hơn 30 năm triển khai, chương trình đã chứng kiến nhiều thế hệ học sinh nhận học bổng trưởng thành, có cuộc sống ổn định và trở thành những người có ích cho xã hội.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao học bổng cho các em học sinh

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng từ chương trình

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Hà đánh giá, học bổng “Vì tương lai Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; mong các em tiếp tục lạc quan, nỗ lực học tập, biến tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng thành động lực vươn lên trong cuộc sống.

Những câu chuyện đong đầy nghị lực và nước mắt

Buổi lễ trao học bổng lắng đọng nhiều xúc cảm khi hội trường được nghe chia sẻ về những hoàn cảnh trắc trở và nghị lực vượt qua nghịch cảnh của các em học sinh.

Em Nguyễn Thiện Nhân cùng mẹ tại buổi lễ

Đó là câu chuyện của em Nguyễn Thiện Nhân (lớp 12B8, Trường THPT Hàm Thuận Nam - phân hiệu Hàm Kiệm). Vắng bóng cha từ nhỏ, Nhân sống cùng người mẹ bị bệnh hen suyễn nặng. Thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào vài đồng tiền công đan giỏ lục bình vỏn vẹn 48.000 đồng/ngày và sửa quần áo dạo.

Thương mẹ vất vả, Nhân tranh thủ làm thêm đủ việc như phục vụ quán cà phê đến 1 giờ đêm, kéo những thanh long nặng 20kg từ trưa đến 3 giờ sáng hôm sau... Để tiết kiệm tiền điện, sau 19 giờ, căn nhà nhỏ tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn học của Nhân. Cậu học trò nghèo chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, chờ ngày em trưởng thành, có thể kiếm tiền báo hiếu mẹ.

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng cho các em học sinh

Xúc động không kém là hoàn cảnh của em Lý Gia Huyền (lớp 12D3, Trường THPT Phan Thiết). Mẹ qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư, căn nhà duy nhất cũng phải bán đi để chữa bệnh và trả nợ. Gạt đi nỗi đau mất mát, Huyền gánh vác việc nhà, chăm sóc em gái nhỏ mới lên lớp 5 để anh trai yên tâm vừa học vừa làm tại TPHCM và ba yên tâm đi làm trả nợ.

Ngoài giờ học, Huyền chủ động xin làm ở vựa thanh long, phụ quán cơm hay tiệc cưới để cùng ba tích góp từng đồng. Ước mơ lớn nhất của cô học trò nhỏ là cất lại cho ba căn nhà mới và nuôi em gái ăn học nên người.

Em Trần Lê Bảo Thi chia sẻ tại chương trình

Tại xóm “nhà chồ” ven sông Cà Ty, câu chuyện của em Trần Lê Bảo Thi (lớp 12D2, Trường THPT Phan Chu Trinh) cũng khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Mồ côi cha từ 6 năm trước, Thi cùng mẹ nhận xẻ cá thuê với tiền công 3.000 đồng/kg.

Căn nhà gỗ xóm “nhà chồ” dột tứ bề, một đợt bão làm tốc mái, hư hỏng hết sách vở. Chứng kiến cảnh trẻ con trong xóm lớn lên lại nghỉ học đi biển, xẻ cá như một vòng lặp quẩn quanh, Thi quyết tâm học tập để trở thành cô giáo, mang tri thức và hy vọng về thay đổi số phận cho xóm nghèo.

Nhiều em học sinh bật khóc khi được nghe các câu chuyện về hoàn cảnh gia đình bạn mình

Hành trình hơn 30 năm của Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” không chỉ dừng lại ở những suất hỗ trợ tài chính, mà quan trọng hơn là đã ươm mầm hy vọng, truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng. Món quà được trao ngày hôm nay sẽ là điểm tựa vững chắc, tiếp sức cho học trò Lâm Đồng bền ý chí, vững niềm tin hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

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TIẾN THẮNG