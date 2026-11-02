Bộ đội Biên phòng Gia Lai đồng hành cùng học sinh đến lớp

Sáng 2-11, tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp sức cho học sinh đến trường cho học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan đón học sinh từ xe đưa đón, hướng dẫn các em vào lớp

Đây là hoạt động được Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với nhà trường triển khai từ đầu năm học 2026-2027 và duy trì thường xuyên nhằm hỗ trợ học sinh vùng biên trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện kỹ năng sống.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan trực tiếp đón học sinh bằng xe đưa đón, hướng dẫn các em vào lớp. Tiếp đó, các chú bộ đội hướng dẫn các em chào hỏi, xếp hàng, giữ trật tự, rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân, quần áo và đồ dùng học tập. Đơn vị còn phối hợp với nhà trường theo dõi tình hình chuyên cần, rà soát những trường hợp học sinh vắng học không có lý do để vận động các em trở lại trường.

Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho học sinh về các hoạt động hỗ trợ các em

Theo kế hoạch, sau khi các hạng mục phục vụ nội trú của trường đưa vào sử dụng; cán bộ, chiến sĩ biên phòng Ia Nan sẽ hướng dẫn các em kỹ năng tự phục vụ như gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở; hỗ trợ cắt tóc và cùng học sinh xây dựng, chăm sóc vườn rau, góp phần bổ sung nguồn thực phẩm cho bữa ăn.

Các chiến sĩ giúp các em chỉnh trang phục

Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết, hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh nhằm góp phần chăm lo thế hệ tương lai vùng biên. Đồng thời mong muốn các em hình thành tính tự lập, ý thức kỷ luật, biết tự chăm sóc bản thân, chia sẻ công việc và có trách nhiệm với tập thể, cộng đồng; từ đó trưởng thành hơn, góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ biên giới.

Các chiến sĩ đến từng lớp để động viên các em học tập

Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Nan hiện có 840 học sinh theo học. Đây là một trong 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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HỮU PHÚC