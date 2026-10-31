Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn: Ưu tiên đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên

Phát biểu tại nghị trường sáng 31-10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đề cập đến hàng loạt vấn đề "nóng" trong ngành, từ sách giáo khoa, chất lượng bữa ăn học đường đến chế độ học bổng cho sinh viên…

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại nghị trường, sáng 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Bày tỏ sự đồng tình cao với các ý kiến đóng góp của các đại biểu (ĐB), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, việc xây dựng đủ trường, đủ lớp và bảo đảm đủ giáo viên là ưu tiên hàng đầu nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân; thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và Luật Giáo dục mới về phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

Đề cập đến mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp, Bộ trưởng cho biết, giai đoạn 1 đã triển khai và khánh thành 108 trường. Bộ trưởng tiếp thu ý kiến ĐB về việc đánh giá hiệu quả triển khai để đề xuất mở rộng ở địa bàn khó khăn, vùng biên giới.

Liên quan đến đội ngũ giáo viên, Bộ trưởng cho biết, sau quá trình sắp xếp, khoảng 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được chuyển sang làm công tác giảng dạy, góp phần giảm số lượng thiếu giáo viên. Bộ đã hướng dẫn các địa phương tích cực rà soát, điều chuyển giáo viên giữa các địa bàn nhằm tránh tình trạng thừa - thiếu cục bộ.

Song song đó, Bộ chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức giáo viên trên lớp, đồng thời hướng dẫn địa phương thống kê chính xác số lượng nhà giáo lên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành để làm căn cứ đề xuất bổ sung biên chế.

Đối với lộ trình hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa và công tác thi cử, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, trong năm 2026 sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông; năm 2027 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2028 – 2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn 1 năm so với lộ trình trước đây. Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Hoàng Minh Sơn

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng báo cáo trước Quốc hội vấn đề bảo đảm an toàn trường học. Trong đó, bộ đang xin ý kiến để ban hành quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú; phối hợp cùng Bộ Công an và các bộ, ngành hoàn thiện văn bản pháp luật quy định rõ trách nhiệm của các nhà mạng, bên cung cấp dịch vụ để bảo vệ học sinh trên không gian mạng; đồng thời có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định để làm rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình và địa phương.

ANH PHƯƠNG