Kỷ luật nhiều Đảng viên sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp tại Trường THPT Lê Trực

Chiều 3-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, trong các ngày 27-10 và 30-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, đã tổ chức các kỳ họp xem xét, báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những hành vi đó dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn. Điều này gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trường THPT Lê Trực, nơi xảy ra sai phạm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên.

Như Báo SGGP thông tin, tháng 7-2026, mạng xã hội lan truyền một số tin nhắn được cho là của một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Lê Trực. Tin nhắn này phản ánh một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh khi làm bài. Các thí sinh cũng trao đổi bài trong khi thi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra và khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Khởi tố bị can Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán của trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng điểm thi trường THPT Lê Trực và Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn của trường THPT Lê Trực, thư ký điểm thi trường THPT Lê Trực, về tội danh nói trên.

Sở GD-ĐT, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy định đối với 5 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Lê Trực. Đồng thời, báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT về hình thức xử lý đối với 1 thí sinh vi phạm còn lại. Lý do là khi đối chiếu Quy chế thi thì chưa đủ căn cứ để áp dụng hình thức hủy kết quả bài thi, môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

VĂN THẮNG