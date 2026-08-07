Khai thác trái phép titan, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh lãnh 10 năm tù

Chiều 7-8, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) 10 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị tuyên phạt 15 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt tiền 500 triệu đồng đến 12 năm tù về một hoặc các tội: Nhận hối lộ, Buôn lậu, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, bị cáo Muôn cùng một số cá nhân tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Bị cáo Muôn đã đưa hối lộ cho bị cáo Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận trước đây) và chi hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm.

Bị cáo Muôn đã thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế nhằm che giấu doanh thu, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Dương (Giám đốc mỏ Công ty HTZT, điều hành khai thác mỏ titan Hưng Thịnh từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2024) đã giúp sức cho bị cáo Muôn khai thác quặng titan vượt độ sâu, vượt công suất được cấp phép, với tổng khối lượng hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thượng Hạ thỏa thuận mua quặng của bị cáo Muôn với giá ghi trong hợp đồng thấp hơn giá thực tế. Sau đó, bị cáo Hoàng Thượng Hạ đã tổ chức buôn lậu 27.997,3 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng.

Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ buôn lậu, bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng (cán bộ hải quan) để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.

SONG MAI