Pháp luật

Tòa trả hồ sơ vụ Phan Công Khanh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

SGGPO

Ngày 17-9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Công Khanh cùng các đồng phạm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi) và Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã và xét xử vắng mặt) mỗi người góp 50% vốn thành lập Công ty K-Super chuyên kinh doanh xe sang. Khanh làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc, Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) là cộng tác viên.

Phan-Cong-Khanh.jpg
Bị cáo Phan Công Khanh (áo trắng) và bị cáo Mohamach Da Pha tại tòa. Ảnh: Ý LINH

Do kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn đã mang xe của khách hàng, người quen gửi tại công ty đi cầm cố hoặc bán để lấy tiền trả nợ.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Khanh và Mohamach Da Pha thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, HĐXX có nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn cho rằng, bị cáo Vấn có gọi điện cho bà đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng khi bán chiếc Brabus G800. Bị cáo Vấn đã bày tỏ sự ân hận và sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề trong vụ án. Đây là lần thứ hai, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này.

Tin liên quan
SONG MAI - Ý LINH

Từ khóa

Phan Công Khanh Huỳnh Xuân Thụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản siêu xe trùm buôn siêu xe xe McLaren

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn