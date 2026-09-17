Tòa trả hồ sơ vụ Phan Công Khanh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi) và Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã và xét xử vắng mặt) mỗi người góp 50% vốn thành lập Công ty K-Super chuyên kinh doanh xe sang. Khanh làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc, Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) là cộng tác viên.

Bị cáo Phan Công Khanh (áo trắng) và bị cáo Mohamach Da Pha tại tòa. Ảnh: Ý LINH

Do kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn đã mang xe của khách hàng, người quen gửi tại công ty đi cầm cố hoặc bán để lấy tiền trả nợ.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Khanh và Mohamach Da Pha thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, HĐXX có nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn cho rằng, bị cáo Vấn có gọi điện cho bà đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng khi bán chiếc Brabus G800. Bị cáo Vấn đã bày tỏ sự ân hận và sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề trong vụ án. Đây là lần thứ hai, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này.

SONG MAI - Ý LINH