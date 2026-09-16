Đồng Nai: Khởi tố vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong

Ngày 16-9, Công an TP Đồng Nai cho biết, liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Đặng Văn Trơn khiến 2 người thương vong, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CATPĐN

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 9-9, tại khu vực đường Đặng Văn Trơn, khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô bán tải do ông L.H. (65 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển và xe ô tô 16 chỗ do ông L.V.T. (70 tuổi, ngụ phường Phước Tân) điều khiển.

Sau va chạm, xe bán tải tiếp tục va chạm xe taxi do anh T.M.T. (39 tuổi) điều khiển; 2 xe mô tô do anh P.K.B. (36 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) và chị H.N.T. (35 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển theo chiều ngược lại.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: CATPĐN

Hậu quả, anh P.K.B. tử vong tại chỗ, chị H.N.T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Đồng Nai chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì, phối hợp Viện kiểm sát khu vực 1 - Đồng Nai, Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT và Trung tâm Pháp y Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

PHÚ NGÂN