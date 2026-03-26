Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác trái phép titan, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Chiều 26-3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án, cơ quan công tố truy tố bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh) về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, bị can Huang ShangXia (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

Một số bị can trong vụ án

Cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" có các bị can Lê Văn Hưng (cựu cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1); Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn và các đối tượng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo, Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau trong Tập đoàn Hưng Thịnh đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép gần 460.000 tấn, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, bị can Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và một số người khác để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Công ty Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Cáo trạng còn xác định, trong quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan công tố truy tố các bị can trong vụ án này ra trước Tòa án nhân dân TPHCM để xét xử.

ĐỖ TRUNG