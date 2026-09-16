Cầm cố xe máy, lấy tiền chồng đưa để trả nợ rồi... bịa bị cướp giật

Ngày 16-9, Công an phường Linh Xuân (TPHCM) lập hồ sơ xử lý một phụ nữ (38 tuổi) về hành vi báo tin giả, tin không đúng sự thật đến cơ quan, đơn vị chức năng.

Trước đó, người phụ nữ này đến trụ sở Công an phường Linh Xuân trình báo việc bị 2 nam thanh niên đi xe máy ép dừng xe. Sau đó, một người xưng là chủ nợ, đẩy chị này ngã rồi chiếm đoạt xe máy cùng 42 triệu đồng.

Lực lượng công an trích xuất camera, rà soát địa bàn và làm việc với các bên liên quan. Công an xác định không xảy ra vụ cướp nào như phản ánh.

Công an xác minh nơi người phụ nữ cầm chiếc xe máy. Ảnh: HT

Tiếp tục làm việc, người phụ nữ thừa nhận mang xe máy đi cầm cố, lấy 11 triệu đồng; riêng 42 triệu đồng do chồng đưa giữ thì đã trả nợ cho một công ty tài chính. Lo sợ chồng phát hiện nên người phụ nữ này bịa chuyện bị cướp tài sản.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội), hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc bịa đặt vụ án không chỉ làm tổn thất nguồn lực, thời gian của lực lượng chức năng mà còn gây hoang mang dư luận tại địa phương.

NGUYỄN TÂN