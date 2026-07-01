Xét xử 28 bị cáo trong vụ khai thác trái phép titan trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Ngày 1-7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: LAM NGUYÊN

Trong số các bị cáo, Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị xét xử về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Thượng Hạ, tên khác Huang ShangXia, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị xét xử về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Lê Văn Hưng, cựu cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, và Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

23 bị cáo còn lại bị xét xử về một trong các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Trốn thuế”, “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8-7, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng một số cá nhân tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Quá trình khai thác trái phép mỏ quặng, bị cáo Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho bị cáo Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Muôn bị cáo buộc thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế nhằm che giấu doanh thu, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Thành Muôn tại tòa. Ảnh: LAM NGUYÊN

Bị cáo Phạm Văn Dương, Giám đốc mỏ Công ty HTZT, được giao trực tiếp điều hành hoạt động khai thác mỏ titan Hưng Thịnh từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2024. Theo cáo trạng, bị cáo Dương đã giúp sức cho bị cáo Muôn tổ chức khai thác quặng titan vượt độ sâu, vượt công suất được cấp phép hằng năm, với tổng khối lượng hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Thượng Hạ thỏa thuận mua quặng của bị cáo Muôn với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu 27.997,3 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng.

Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, bị cáo Đỗ Tiến Hải bị cáo buộc đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, cán bộ hải quan, để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.

LAM NGUYÊN - CẨM NƯƠNG