Khi AI thay đổi cách sản xuất và thưởng thức truyền hình

Từ việc tự động tạo video highlights đến thuyết minh phim, kiểm duyệt và đề xuất nội dung theo sở thích, AI đang tham gia vào nhiều công đoạn của ngành truyền hình. Những ứng dụng trên MyTV cho thấy công nghệ không chỉ tạo ra tính năng mới mà còn làm thay đổi cách nội dung được sản xuất và đưa đến người xem.

Phía sau những video highlights được tạo trong vài phút

Một trận bóng kéo dài 90 phút vừa kết thúc. Chỉ ít phút sau, người hâm mộ có thể xem lại những bàn thắng, pha cứu thua hay tình huống đáng chú ý. Để tạo ra một video tổng hợp ngắn như vậy, trước đây bộ phận hậu kỳ phải xem lại trận đấu, lựa chọn tình huống, cắt dựng và hoàn thiện nội dung trước khi phát hành.

Khi nhiều trận đấu diễn ra cùng lúc, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Trong khi đó, với nội dung thể thao, tốc độ phát hành có ý nghĩa không kém chất lượng hình ảnh. Đây là một trong những bài toán mà MyTV đang sử dụng AI để giải quyết.

Kho video highlights trên MyTV giúp khán giả lựa chọn nội dung xem lại. Ảnh: H.H

Thông qua ứng dụng công nghệ AI Highlights, hệ thống có thể phân tích diễn biến trận đấu, nhận diện các tình huống như bàn thắng, bỏ lỡ cơ hội, phạt góc hay phạm lỗi. Từ những dữ liệu được xử lý, AI hỗ trợ lựa chọn và tạo video tổng hợp chỉ trong vài phút sau khi trận đấu kết thúc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác biên tập thủ công.

Công nghệ này cho phép sản xuất đồng thời hàng chục video highlights, giúp giảm tới 40% khối lượng công việc hậu kỳ và cải thiện 35% tốc độ phát hành nội dung. AI Highlights đã được ứng dụng trên MyTV trong World Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và các giải đấu như Serie A, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách AI tham gia vào quy trình sản xuất. Thay vì chỉ hỗ trợ một thao tác đơn lẻ, hệ thống có thể xử lý dữ liệu hình ảnh, nhận diện sự kiện và tạo ra sản phẩm nội dung phục vụ phát hành. Những công việc vốn cần nhiều thời gian được rút ngắn, trong khi đội ngũ biên tập có thêm điều kiện tập trung vào kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm.

Với phim ảnh, một ứng dụng khác của AI đang giải quyết bài toán về ngôn ngữ và thời gian sản xuất. Nhiều bộ phim trên các nền tảng số chỉ có phụ đề, trong khi không ít khán giả vẫn muốn lựa chọn phiên bản thuyết minh. Theo quy trình truyền thống, để bổ sung thuyết minh, đơn vị sản xuất phải thực hiện nhiều công đoạn từ xử lý lời thoại, thu âm đến hậu kỳ.

Giao diện MyTV với các mục Phim mới nhất, Đang xem và Kênh yêu thích. Ảnh: H.H

Giải pháp AI Thuyết minh trên MyTV sử dụng dữ liệu phụ đề để nhận diện ngôn ngữ, tạo giọng đọc và xử lý lời thuyết minh phù hợp với diễn biến nội dung. Theo VNPT, ứng dụng có thể rút ngắn khoảng 70% công đoạn sản xuất thuyết minh, đồng thời tạo điều kiện bổ sung nhiều phiên bản nội dung hơn cho người xem.

Hai ứng dụng phục vụ những loại nội dung khác nhau nhưng cùng cho thấy một thay đổi: AI đang được đưa vào các công việc cụ thể của quá trình sản xuất, nơi hiệu quả có thể đo bằng thời gian xử lý, khối lượng công việc và tốc độ phát hành.

Không dừng ở khâu sản xuất

Một video được hoàn thành nhanh hơn chưa phải điểm kết thúc của quy trình. Khi lượng nội dung trên các nền tảng truyền hình ngày càng lớn, việc kiểm soát chất lượng và giúp khán giả tìm thấy chương trình phù hợp cũng trở thành những bài toán quan trọng.

Ở khâu kiểm duyệt, MyTV Smart Filter ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh và phân tích ngữ cảnh để hỗ trợ phát hiện các nội dung không phù hợp, như hình ảnh bạo lực, nhạy cảm hoặc biểu tượng cần kiểm soát. Công nghệ giúp tự động hóa một phần công việc sàng lọc, hỗ trợ xử lý khối lượng nội dung lớn. Đây là công đoạn ít được người xem chú ý nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sự an toàn của nội dung trên môi trường số.

Trong khi đó, AI Content Discovery được ứng dụng để giải quyết một vấn đề quen thuộc: có nhiều nội dung để xem nhưng không dễ tìm được chương trình đúng sở thích. Thông qua hồ sơ người dùng (Profile), hệ thống ghi nhận thể loại và nội dung được quan tâm. Công cụ Recommendation tiếp tục phân tích thông tin nội dung và lịch sử xem để đưa ra những đề xuất phù hợp. Thay vì phải tìm kiếm qua nhiều danh mục, người xem có thể tiếp cận nhanh hơn với các chương trình mình quan tâm.

Nếu AI Highlights và AI Thuyết minh tác động vào khâu sản xuất, Smart Filter và Content Discovery cho thấy vai trò của AI ở những bước tiếp theo: kiểm soát, tổ chức và phân phối nội dung. Nhìn tổng thể, những ứng dụng này tạo thành một chuỗi công việc có sự tham gia của AI, từ sản xuất, hậu kỳ, kiểm duyệt đến cá nhân hóa trải nghiệm.

Từ một doanh nghiệp có thế mạnh truyền thống về hạ tầng và kết nối, VNPT đang mở rộng năng lực sang dữ liệu, AI và các nền tảng dịch vụ số. Những ứng dụng trên MyTV là một lát cắt của quá trình ấy. Công nghệ được kết hợp với nhu cầu thực tế, đi vào từng công đoạn vận hành và tạo ra những thay đổi mà người dùng có thể trực tiếp cảm nhận.

TRẦN BÌNH - HỒNG HƯNG