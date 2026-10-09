Từ AI đến UAV, công nghệ VNPT hiện diện trong nhiều lĩnh vực

Từ chăm sóc sức khỏe, quản lý đô thị đến giám sát tài nguyên và nông nghiệp thông minh, các giải pháp VNPT giới thiệu tại Smart City Asia 2026 cho thấy phạm vi ứng dụng ngày càng rộng của AI, dữ liệu số và các công nghệ mới.

Công nghệ phục vụ đời sống và quản lý đô thị

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai quốc gia số và triển lãm Smart City Asia 2026, diễn ra từ ngày 8 đến 10-10, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội), VNPT giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thông tin, quản lý đô thị, tài nguyên và nông nghiệp.

Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại đây cũng phản ánh những lĩnh vực VNPT đang tập trung phát triển, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các dịch vụ thiết yếu đến xây dựng hạ tầng và nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm của VNPT tại sự kiện. Ảnh: T.B

Ở lĩnh vực xã hội số, VNPT trình diễn robot giáo dục thông minh Leanbot hoạt động trên sa bàn mô phỏng cuộc thi AIROC. Trong lĩnh vực y tế, VNPT giới thiệu hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe số với trợ lý AI Jarvis Med, ứng dụng quản lý sức khỏe DrCare247 kết nối thiết bị y tế thông minh tại nhà, và giải pháp SSI Wellness phân tích khuôn mặt để hỗ trợ đánh giá nhanh sức khỏe.

Với chủ đề "Kết nối số, dữ liệu số, vận hành số - VNPT kiến tạo đô thị số", gian hàng VNPT tại Smart City Asia 2026 giới thiệu bốn nhóm giải pháp chính gồm: xã hội số; hạ tầng số và đô thị thông minh; kinh tế số; chuyển đổi số cấp xã, phường. Nhóm giải pháp hạ tầng số và đô thị thông minh tập trung vào an toàn thông tin, nhà thông minh và các thiết bị ứng dụng AI. Các thiết bị này có khả năng xử lý dữ liệu ngay tại nơi phát sinh, góp phần tăng cường bảo mật và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống xử lý tập trung.

Trong lĩnh vực kinh tế số, VNPT mang đến nền tảng UAV kết hợp AI, robot GenAI tích hợp Knowledge Hub và Agentic AI phục vụ chăm sóc khách hàng, cùng giải pháp nông nghiệp thông minh IoT/AIoT kết hợp nền tảng VNPT Green, hỗ trợ quản lý sản xuất, tối ưu vận hành và nâng cao giá trị nông sản.

Đối với chuyển đổi số cấp xã, phường, VNPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp ứng dụng AI, IoT và bản đồ số GIS, hỗ trợ chính quyền cơ sở quản lý, điều hành, theo dõi tình hình địa bàn và kết nối với người dân. Các ứng dụng được phát triển theo hướng khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, thay cho việc xử lý thông tin phân tán qua nhiều hệ thống riêng lẻ.

Từ thu thập dữ liệu đến giám sát tài nguyên, nông nghiệp

Tại diễn đàn Chuyển đổi số quốc gia, ông Phạm Đắc Bảo, Giám đốc VNPT UAV Lab đã trình bày tham luận "Ứng dụng UAV và AI trong xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát tài nguyên – môi trường và phát triển nông nghiệp số". Tham luận giới thiệu định hướng phát triển kinh tế tầm thấp của VNPT, trong đó thiết bị bay không người lái (UAV) được kết hợp với trí tuệ nhân tạo, nền tảng dữ liệu và hạ tầng số để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thay vì mỗi ngành, mỗi đơn vị phải đầu tư riêng thiết bị và hệ thống phần mềm, VNPT phát triển UAV Platform theo mô hình nền tảng dùng chung. Với một nhiệm vụ bay, hệ thống có thể thu thập nhiều lớp dữ liệu, phục vụ đồng thời các yêu cầu quản lý và giám sát.

Các sản phẩm, giải pháp được VNPT giới thiệu tại triển lãm đa dạng, từ ứng dụng AI trong các dịch vụ thiết yếu đến xây dựng hạ tầng, nền tảng số phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh. Ảnh: H.H

Trong quản lý rừng, UAV hỗ trợ theo dõi hiện trạng, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, mất rừng. Với hạ tầng giao thông, thiết bị bay có thể được sử dụng để kiểm tra tuyến đường, công trình. Trong quản lý đô thị và tài sản công, dữ liệu hình ảnh thu thập từ UAV giúp theo dõi biến động đất đai, hiện trạng công trình và tài sản trên đất.

Đối với nông nghiệp, VNPT kết hợp UAV Platform với nền tảng VNPT Green nhằm hỗ trợ giám sát mùa vụ, theo dõi tình hình sản xuất và tối ưu hoạt động canh tác. Dữ liệu từ thiết bị bay được xử lý, phân tích để phục vụ quản lý sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và thông minh.

Hiện đã có 30 xã, phường sử dụng giải pháp số hóa, thu thập dữ liệu phục vụ giám sát tình hình sử dụng đất và tài sản trên đất. Dữ liệu sau khi thu thập được kết nối với VNPT iSatLand, ứng dụng hỗ trợ quản lý, giám sát và theo dõi các điểm vi phạm xây dựng trên nền tảng bản đồ viễn thám và GIS.

Từ các ứng dụng trong quản lý đất đai, giám sát hạ tầng đến sản xuất nông nghiệp, VNPT đang tiếp tục phát triển UAV Platform theo hướng một nền tảng có thể phục vụ nhiều ngành, lĩnh vực. Cùng với năng lực về AI, viễn thông và trung tâm dữ liệu, đây là cơ sở để VNPT mở rộng ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý tài nguyên, môi trường, đô thị và nông nghiệp.

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG