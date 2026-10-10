Phát triển AI có chủ quyền, an toàn để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Trong chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 (10-10), đại diện FPT và CMC đã chia sẻ chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền, dùng chung, để giải quyết các bài toán thực tiễn trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud (Tập đoàn FPT), hạ tầng công nghệ có chủ quyền trở thành công cụ thiết yếu để các quốc gia phát triển năng lực số. Các mô hình AI và nhân sự số sử dụng những mô hình đó sẽ trở thành yếu tố cạnh tranh cơ bản, góp phần tạo ra bước tăng trưởng đột phá về năng suất lao động.

Ông Lê Hồng Việt chia sẻ định hướng phát triển AI có chủ quyền, làm chủ dữ liệu. Ảnh: T.B

Đại diện FPT đề xuất 3 nền tảng để chuẩn bị cho quá trình phát triển quốc gia số: hạ tầng AI có chủ quyền, giúp làm chủ dữ liệu, sức mạnh tính toán và nền tảng công nghệ; nền tảng dữ liệu và khai thác dữ liệu, phục vụ kết nối thông tin và chuyển dữ liệu thành tri thức; đưa dữ liệu và công nghệ vào phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ việc ra quyết định của Chính phủ.

Trong những năm gần đây, FPT tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng điện toán đám mây với FPT Cloud và đầu tư FPT AI Factory để cung cấp hạ tầng và dịch vụ AI. Hiện nay, FPT AI Factory đang cung cấp khoảng 43 dịch vụ AI trên nền tảng điện toán đám mây cho khoảng 18.000 kỹ sư, nhà khoa học và người dùng doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. Nền tảng giúp người dùng tiếp cận năng lực tính toán để xây dựng các nền tảng AI của riêng mình. FPT đang phát triển khoảng 200 giải pháp công nghệ số. FPT cam kết đồng hành Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong phát triển công nghệ số.

Về dữ liệu, ông Lê Hồng Việt cho biết FPT làm việc với 8 bộ, ngành và hơn 10 địa phương để xây dựng chiến lược dữ liệu, kết nối dữ liệu từ các hệ thống của từng đơn vị và đưa vào khai thác. FPT sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng tính toán, nền tảng dữ liệu và AI, gắn việc làm chủ công nghệ với nhu cầu chuyển đổi AI của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời đưa các ứng dụng AI vào phục vụ người dân.

Hệ sinh thái công nghệ của FPT phát triển trên hạ tầng AI có chủ quyền. Nguồn: FPT

Ông Đặng Tùng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết, đưa AI vào hỗ trợ nghiệp vụ hành chính công thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ vào những nhu cầu cụ thể của bộ máy quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân. Nền tảng AI công vụ quốc gia CLEX do CMC phát triển hướng tới hỗ trợ cán bộ, công chức, đặc biệt tại cấp xã, phường, thuận tiện hơn trong tra cứu quy định pháp luật và xử lý công việc chuyên môn.

Ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ về định hướng phát triển AI của CMC. Ảnh: T.B

Hệ sinh thái mở C-OpenAI được phát triển trên nền tảng 25 công nghệ lõi Make in Vietnam, Made by CMC. Các giải pháp thể hiện khả năng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, từ giám sát an ninh, phân tích hình ảnh đến quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động công vụ. Theo định hướng AI-X và Go Global, CMC tập trung phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, chuyển đổi AI, an toàn thông tin, công nghệ lõi và dịch vụ công nghệ toàn cầu, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những kết quả sử dụng nền tảng AI công vụ quốc gia CLEX do CMC phát triển trong việc tra cứu quy định pháp luật. Nguồn: CMC

Từ nền tảng hạ tầng số, công nghệ lõi đến các giải pháp AI chuyên biệt, CMC hướng tới đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình đổi mới phương thức quản trị, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ.

“CMC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai và ứng dụng AI vào thực tiễn, với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời hạn. Chúng tôi hướng tới làm chủ đồng bộ công nghệ và dữ liệu pháp lý Việt Nam, để AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà thực sự trở thành năng lực nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Đặng Tùng Sơn nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH