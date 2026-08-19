Khởi công Dự án thành phần 2, đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Sáng 19-8, tại xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 2, đoạn từ Km22+000 đến Km90+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Clip Lễ khởi công Dự án thành phần 2, Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, được xây dựng hoàn chỉnh với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án thành phần 1 và 3 đã khởi công tháng 12-2025, đáp ứng tiến độ đề ra. Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng, nằm ở vị trí trung tâm, kết nối 2 dự án thành phần còn lại.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án thành phần 2 có 2 công trình cầu và 2 công trình hầm cấp đặc biệt qua đèo An Khê và Mang Yang. Đây là những hạng mục kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Tiến độ dự án có ý nghĩa quyết định đến thời điểm đưa toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku vào khai thác, vận hành.

Máy móc tập kết sẵn sàng thi công. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu các nhà thầu sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho toàn bộ gói thầu; tập trung nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức triển khai thi công; đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nhất là các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, mỏ vật liệu và bãi thải...

HỮU PHÚC