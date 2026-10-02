Nhiều gói thầu thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM thi công chậm tiến độ

Ngày 2-10, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, kiểm tra tiến độ thi công các gói thầu thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Nhiều gói thầu Vành đai 3 TPHCM thi công chậm tiến độ

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh làm việc với nhà thầu thi công nút giao Tân Vạn Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: DUY TRẦN

Dự án Vành đai 3 có chiều dài tổng cộng khoảng 76,34km đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Trong đó, đoạn qua TPHCM, gồm dự án thành phần 1 và 5, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Cầu vượt tại nút giao Tân Vạn kết nối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Ảnh: DUY TRẦN

Dự án thành phần 1 đang triển khai 10 gói thầu xây lắp chính, đến nay đạt khoảng 82,7% khối lượng hợp đồng.

Tuy nhiên, một số gói thầu còn chậm như XL8 đạt 62,3% và XL10 đạt 69,5%.

Dự án thành phần 5 có 4 gói thầu xây lắp chính, đạt bình quân 72,3% khối lượng. Nổi bật có gói thầu XL4 đạt tới 95,6%, trong khi gói thầu XL1 mới đạt 62,5%.



Tỷ lệ giải ngân năm 2026 của các dự án thành phần duy trì ở mức khá, trong đó dự án thành phần 1 đạt 52,3%, dự án thành phần 5 đạt 44,2%.

Bên cạnh những điểm sáng về sản lượng thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đối mặt không ít thử thách về nguồn cung nguyên vật liệu.

Theo đó, nhu cầu đá xây dựng toàn dự án là 3,8 triệu m3, hiện huy động được 2,9 triệu m3.

Tuy nhiên, dự án cần được điều phối thêm khoảng 0,6 triệu m3, chủ yếu cấp phối đá dăm loại 1 từ các mỏ khu vực Bình Dương trước đây. Trong khi đó, giá vật liệu đá tăng cao gây áp lực lớn cho nhà thầu.

Nút giao Bình Chuẩn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: DUY TRẦN

Ngoài ra, nguồn nhập khẩu nhựa đường bị gián đoạn từ quý 2-2026 do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, kết hợp giá tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thi công các hạng mục hoàn thiện.

Cát san lấp và đất đắp cơ bản đáp ứng, các nhà thầu đang tiếp tục vét nốt khối lượng từ các mỏ chỉ định để bù đắp phần thiếu hụt còn lại.

Biểu dương tinh thần bám sát công trường của các sở ngành, chủ đầu tư và nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của dự án giao thông trọng điểm này đối với sự phát triển liên vùng.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tại những gói thầu còn chậm khẩn trương tăng cường nhân sự, thiết bị và phương tiện thi công bảo đảm tiến độ.

Thiếu nguồn vật liệu xây dựng, ﻿giá vật liệu tăng gây khó khăn cho nhà thầu

Ban Giao thông đã kiến nghị các cơ quan chức năng, lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc.

Đặc biệt là kiến nghị các chủ mỏ đá (như Thường Tân 3, Thường Tân 4...) hỗ trợ tăng công suất cung ứng và xây dựng mức giá bán vật liệu hợp lý cho nhà thầu.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, dự án hoàn thành thảm nhựa 36/58km tuyến chính. Trong đó, đưa vào khai thác đoạn từ nút giao TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến hết nút giao Tân Vạn (khoảng 17km) để kết nối đồng bộ với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tạo đà bứt phá cho hạ tầng giao thông khu vực phía Nam.

DUY TRẦN - XUÂN TRUNG