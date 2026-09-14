Gia Lai mời gọi nhà đầu tư tại Bồ Đào Nha

Ngày 14-9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong chuyến công tác, xúc tiến đầu tư đang diễn ra tại châu Âu, Đoàn công tác do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam (AAPV) tại TP Guarda, Cộng hòa Bồ Đào Nha.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (giữa) cùng đối tác và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha ở buổi làm việc. Ảnh: ĐỨC HẢI

Tại buổi làm việc, ông José Pedro de Sousa Vieira, Chủ tịch AAPV ôn lại mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. AAPV mong muốn làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Gia Lai và TP Guarda, tập trung các lĩnh vực đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học, giao lưu văn hóa và kết nối doanh nghiệp.

Lãnh đạo AAPV đề xuất triển khai Chương trình Hợp tác Gia Lai - Guarda & Francisco de Pina 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm OCOP, cà phê và các giá trị văn hóa của Gia Lai tại Bồ Đào Nha và châu Âu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn mong muốn quan hệ hợp tác với Bồ Đào Nha, nhất là TP Guarda, được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực giữa các địa phương, trường học, doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với TP Guarda, Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha và AAPV nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác với đối tác, đầu mối, thời gian và kết quả cụ thể…

Mời gọi nhà đầu tư Pháp tham gia các dự án tái chế Trước đó, Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với chính quyền đô thị TP Caen (vùng Normandie, Cộng hòa Pháp). Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như xử lý, tái chế rác thải, tái chế vỏ sò, quản trị địa phương và ứng dụng AI trong quản lý, điều hành. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai đang kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải gắn với sản xuất điện năng. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp TP Caen nghiên cứu, hỗ trợ địa phương trong phân loại rác tại nguồn, tái chế và nâng cao giá trị sản phẩm sau tái chế… Về quản trị địa phương, Gia Lai mong muốn tăng cường hợp tác với TP Caen, nhất là ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và xử lý công việc, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

LOAN HÀ