TPHCM kết nối với 7 tỉnh thành, mở rộng cực tăng trưởng

Chiều 17-9, tại TPHCM, UBND TPHCM chủ trì Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa TPHCM với các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng hơn 300 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư của TPHCM và 7 tỉnh thành vùng Đông Nam bộ, vùng ĐBSCL.

Hội thảo diễn ra chiều 17-9, do UBND TPHCM chủ trì

Điểm mới của hội nghị là chuyển từ xúc tiến đầu tư riêng lẻ sang liên kết đầu tư theo chuỗi giá trị, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương. Theo đó, TPHCM có thế mạnh về thị trường, vốn, công nghệ, dịch vụ và kết nối quốc tế; Đông Nam bộ có lợi thế về công nghiệp, sản xuất, logistics; ĐBSCL có thế mạnh về vùng nguyên liệu, nông nghiệp, thủy sản, chế biến, kinh tế biển và năng lượng.

Theo đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nếu kết nối được quy hoạch với hạ tầng, đô thị với logistics, vốn với dự án, công nghệ với sản xuất và sản phẩm với thị trường, sức cạnh tranh của toàn vùng sẽ cao hơn nhiều so với từng địa phương phát triển riêng lẻ.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi cơ hội hợp tác

Trước mắt, các bên tập trung vào 3 chuỗi giá trị: công nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp - thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu; năng lượng, kinh tế tuần hoàn gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Mỗi chuỗi sẽ xác định địa phương đảm nhận từng mắt xích, dự án có khả năng triển khai, nhu cầu vốn, công nghệ và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), cho rằng, quyết định đầu tư của doanh nghiệp ngày càng ít phụ thuộc vào những ưu đãi đơn lẻ, mà chú trọng nhiều hơn vào chất lượng môi trường đầu tư, khả năng kết nối chuỗi giá trị và năng lực thực thi của chính quyền địa phương.

Vì vậy, doanh nghiệp địa phương cần hỗ trợ thông tin minh bạch về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, điện, nước, logistics, thủ tục, cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian xử lý trước khi quyết định đầu tư. Mỗi dự án sẽ gắn với đầu mối chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian phản hồi và tiến độ xử lý; những dự án tiềm năng tiếp tục được theo dõi, tháo gỡ vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, TPHCM sẵn sàng làm cầu nối cùng các địa phương và doanh nghiệp để “biến quy hoạch thành không gian phát triển, biến không gian thành dự án và biến dự án thành động lực tăng trưởng”. Với cách làm này, hiệu quả liên kết không chỉ nằm ở số lượng cuộc gặp hay dự án được giới thiệu, mà ở số lượng cơ hội đầu tư được xử lý và tiến tới triển khai thực tế.

ÁI VÂN - MAI HOA