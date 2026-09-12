Tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm ở ĐBSCL

Ngày 12-9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thi công các dự án trọng điểm tại ĐBSCL.

Chủ đầu tư báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tiến độ dự án tuyến

﻿cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Theo đó, đoàn công tác đã đến khảo sát, kiểm tra thực tế tại dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (dự án thành phần 2, 3, 4) và Dự án tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo báo cáo từ chủ đầu tư Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đến nay dự án đã đạt khối lượng thực hiện khoảng 65%, giá trị giải ngân đạt khoảng 84%.

Hiện 3 dự án thành phần đi qua địa bàn TP Cần Thơ đã đưa về công trường hơn 11,3 triệu m3, còn 5,3 triệu m3 cát đã được xác nhận nguồn cung. Riêng đối với vật liệu đá đã tập kết về dự án 0,99 triệu m3, còn thiếu khoảng 2,92 triệu m3.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Dự án tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng, hiện đã đưa vào khai thác ổn định tuyến chính. Tuy nhiên, trên toàn tuyến còn 6 nút giao đang chậm tiến độ do thiếu nguồn vật liệu (đá).

Qua khảo sát, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo, tập trung tháo gỡ dứt điểm bài toán vật liệu đối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn. Chủ đầu tư dự án cần phải yêu cầu các nhà thầu bảo đảm đầy đủ năng lực, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp đến công trường kiểm tra các dự án

Dự án tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần đẩy nhanh tiến độ 6 nút giao dọc tuyến để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp tỉnh An Giang, Đồng Nai đánh giá lại trữ lượng thực tế các mỏ đá, hoàn thiện thủ tục mở rộng mỏ theo đúng quy định, thẩm quyền để kịp thời cung ứng cho các dự án tuyến cao tốc trong vùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, đây là những dự án được Đảng, Nhà nước và Quốc hội quan tâm, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.

Do đó, các chủ đầu tư, nhà thầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thi công hiệu quả, đưa các dự án đi vào khai thác theo đúng kế hoạch, tạo điều kiện cho các địa phương trong vùng phát triển.

TUẤN QUANG