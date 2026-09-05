Tây Ninh kết nối hơn 170 doanh nghiệp quốc tế, ký 11 biên bản hợp tác

Hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia kết nối chuỗi cung ứng tại Tây Ninh. Hội nghị ghi nhận 11 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, mở thêm cơ hội về thị trường, đơn hàng, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng.

Các cơ quan chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp Tây Ninh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Ảnh Bộ Công thương

Ngày 5-9, tại Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Hội nghị thu hút hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tập đoàn phân phối, bán lẻ, thương mại điện tử quốc tế như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon…

Đây là năm thứ tư Tây Ninh tổ chức hoạt động kết nối chuỗi cung ứng với doanh nghiệp, nhà mua hàng trong và ngoài nước.

Đại diện doanh nghiệp, nhà mua hàng quốc tế tham dự hội nghị kết nối chuỗi cung ứng tại Tây Ninh. Ảnh: Bộ Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhận định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, các địa phương và doanh nghiệp cần tăng liên kết, mở rộng thị trường và chủ động thích ứng với yêu cầu mới về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và thương mại số.



Đối với Tây Ninh, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục nâng cấp hạ tầng và dịch vụ logistics, khai thác lợi thế kinh tế biên giới, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu và tăng khả năng kết nối các cụm sản xuất với hệ thống trung chuyển hàng hóa.

Cùng với các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, doanh nghiệp Tây Ninh được định hướng mở rộng tiếp cận các nhà nhập khẩu từ Trung Đông, Bắc Âu, Mỹ Latin, Tây Á và châu Phi. Việc đa dạng hóa thị trường cần gắn với nâng giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và từng bước đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối quốc tế.

Một nội dung khác được Bộ Công Thương nhấn mạnh là thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận trực tiếp các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu.

Kết thúc hội nghị, 11 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Tây Ninh với đối tác trong và ngoài nước. Các thỏa thuận kết nối Tây Ninh với nhiều đối tác đến từ Malaysia, UAE, Pakistan, Nhật Bản, Singapore, Australia và các doanh nghiệp trong nước.

Nội dung hợp tác trải rộng từ xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp đến phát triển thị trường và chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết giá trị của hội nghị không nằm ở số lượng cuộc gặp mà ở khả năng chuyển các kết nối thành kết quả cụ thể. Tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để những nội dung trao đổi, biên bản ghi nhớ và cơ hội hợp tác sớm chuyển thành đơn hàng, dự án và chuỗi giá trị.

MINH XUÂN