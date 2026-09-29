Cà Mau: Hết quý 3-2026, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chuyển sang chỉ đạt 27%

Chiều 29-9, tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cà Mau 9 tháng đầu năm 2026, Sở Tài chính cho biết đến thời điểm này, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 khoảng 5.100 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50%.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (giữa) phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Đáng chú ý, dù hết quý 3-2026 nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chuyển sang mới đạt 27%.

Tổng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh Cà Mau hơn 10.328 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2025 chuyển sang hơn 2.560 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương 252 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 2.308 tỷ đồng).

Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường có tiến độ giải ngân chậm

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 18 chủ đầu tư cấp tỉnh và 64 chủ đầu tư cấp xã sử dụng vốn đầu tư công; trong đó, có 56 chủ đầu tư đã giải ngân trên mức bình quân của tỉnh, bao gồm 11 chủ đầu tư đã giải ngân đạt tỷ lệ từ 75% trở lên. Còn lại, 26 chủ đầu tư giải ngân đạt tỷ lệ dưới mức trung bình của tỉnh như: Sở KH-CN, Sở NN-MT, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, UBND xã Ninh Quới, UBND xã Hồng Dân…

Phát biểu chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Tuy nhiên, với tỷ lệ giải ngân như trên chưa đạt yêu cầu đề ra là 75%.

Vì vậy, ông Lữ Quan Ngời yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, địa phương rà soát từng dự án, từng gói thầu, xác định rõ nguyên nhân giải ngân chậm để đẩy nhanh tiến độ. Chủ động điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân theo tiến độ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không để vướng mắc nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn lớn.

TẤN THÁI