Kinh tế

Đầu tư

Nhà máy xử lý nước thải Thuận An nâng công suất thêm 20.000m³/ngày đêm

SGGPO

Sáng 16-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM động thổ gói thầu BDCW-01, nâng công suất nhà máy xử lý nước thải Thuận An thêm 20.000m3/ngày đêm.

1789525617174_1496184984391325747_674713815972453293_9b9a479d6047044460c7d71e909abc87.jpg
Máy móc được tập kết tại công trường sáng 16-9

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Dự án có tổng cộng 16 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu BDCW-01 có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn phường Lái Thiêu, thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Khi hoàn thành, công trình góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị gây ra, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ cải thiện chất lượng nước thải và bảo vệ nguồn nước.

Trước đó, vào tháng 4-2017, Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương đã đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải Thuận An với công suất giai đoạn 1 là 17.000 m3/ngày đêm. Khi hoàn thành gói thầu BDCW-01, tổng công suất xử lý nước thải của nhà máy lên 37.000m3/ngày đêm.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

nước thải Thuận An công suất nhà máy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn