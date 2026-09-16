Nhà máy xử lý nước thải Thuận An nâng công suất thêm 20.000m³/ngày đêm

Máy móc được tập kết tại công trường sáng 16-9

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư. Dự án có tổng cộng 16 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu BDCW-01 có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn phường Lái Thiêu, thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Khi hoàn thành, công trình góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị gây ra, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ cải thiện chất lượng nước thải và bảo vệ nguồn nước.

Trước đó, vào tháng 4-2017, Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương đã đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải Thuận An với công suất giai đoạn 1 là 17.000 m3/ngày đêm. Khi hoàn thành gói thầu BDCW-01, tổng công suất xử lý nước thải của nhà máy lên 37.000m3/ngày đêm.

XUÂN TRUNG