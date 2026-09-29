Khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối Đồng Nai với TPHCM

Sáng 29-9, tại xã Đại Phước, TP Đồng Nai, 2 liên danh nhà đầu tư cùng 2 doanh nghiệp dự án phối hợp với chính quyền TP Đồng Nai tổ chức khởi công Dự án thành phần 2 - Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Lễ khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng nối TPHCM và Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Hai công trình vượt sông Đồng Nai là những mắt xích hạ tầng quan trọng, tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM với TP Đồng Nai, đồng thời góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và kết nối với sân bay Long Thành.

Phối cảnh cầu Cát Lái

Trong đó, cầu Cát Lái dài hơn 11,6km, phần cầu chính và cầu dẫn dài khoảng 3,65km, kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2, phường Cát Lái (TPHCM) đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc xã Đại Phước (TP Đồng Nai). Công trình có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 55m, đáp ứng yêu cầu khai thác tàu container tải trọng đến 60.000 DWT. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Xe cộ nối đuôi nhau chờ qua phà Cát Lái, xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ngày 28-9, UBND TP Đồng Nai đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, với tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1), Công ty TNHH Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1 và Công ty CP Đầu tư CC1 thực hiện; Công ty TNHH CC1 Cát Lái là doanh nghiệp dự án.

Phối cảnh cầu Long Hưng

Đối với cầu Long Hưng, Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng, gồm cầu chính và cầu dẫn hai đầu. Công trình có tổng chiều dài 3.513m, rộng 37m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80km/giờ; nhịp chính dài 350m, tháp cầu cao 175m. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai chia sẻ thông tin về dự án. Ảnh: PHÚ NGÂN

Cầu Long Hưng kết nối phường Long Phước (TPHCM) với xã An Phước (TP Đồng Nai), điểm cuối giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn thuộc Dự án thành phần 2 dài khoảng 3,5km. Công trình được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng một mặt phẳng dây, với mặt cắt ngang rộng 37m, đặt ra yêu cầu cao về tính toán chịu xoắn, chịu tải và kỹ thuật thi công hẫng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: PHÚ NGÂN

Hai dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho phà Cát Lái, Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành.

Lễ khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, cho biết, sự kiện có dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước chuyển biến giai đoạn triển khai 2 công trình hạ tầng giao thông có vai trò chiến lược trong kết nối giao thông giữa TP Đồng Nai với TPHCM. Qua đó, góp phần hòa thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng mở rộng không gian phát triển đô thị công nghiệp logistics và kết nối với sân bay Long Thành.

PHÚ NGÂN