Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai chỉ đạo khẩn sau thông tin Báo SGGP phản ánh

Sau phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng về tình trạng rãnh thoát nước tại Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bị hư hỏng, đứt gãy, UBND TP Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục.

Rãnh thoát nước đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP Đồng Nai đứt gãy, taluy sạt lở sau mưa lớn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Cụ thể, tại Công văn số 10102/UBND-KTN ngày 27-9-2026, do Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà ký, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố khẩn trương xử lý, khắc phục ngay các vị trí hư hỏng; đồng thời kiểm tra toàn diện Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Công văn chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai sau khi Báo SGGP phản ánh thông tin

UBND TP Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, không để tiếp tục xảy ra tình trạng đứt gãy, hư hỏng hệ thống thoát nước.

Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các chủ đầu tư trên địa bàn kịp thời khắc phục những hư hỏng do mưa lũ gây ra. Các hạng mục thi công phải bảo đảm đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, an toàn công trình và an toàn giao thông.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 5-10-2026.

Rãnh thoát nước đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đứt gãy nhiều đoạn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trước đó, ngày 25-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng Online phản ánh tình trạng tại đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua khu vực ấp Miễu, khi mưa lớn kéo dài khiến một số vị trí mái taluy bị xói lở, đất đỏ tràn xuống rãnh thoát nước. Một số đoạn rãnh thu nước bị đứt gãy, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình nếu tiếp tục có mưa lớn.

Ngày 26-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu khắc phục ngay các vị trí xói lở, hư hỏng được phản ánh; đồng thời rà soát toàn bộ tuyến, nhất là các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thu nước và khu vực quanh sông Buông để kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

PHÚ NGÂN