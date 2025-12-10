Đồng Nai: Nhiều giải pháp tăng trưởng 2 con số vào năm 2026

Sáng 10-12, tại phiên làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giải trình nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ và giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 10% năm 2026.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Út, năm 2025, hệ thống chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực, mức tăng trưởng đạt 9,63%.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bối cảnh này đòi hỏi các cấp, ngành phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, nỗ lực lớn hơn để tạo nền tảng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út giải trình các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Các nhóm giải pháp được đề ra là: tập trung rà soát, làm tốt quy hoạch tỉnh sau hợp nhất, đây là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong năm 2026, quyết tâm hoàn thành sớm, trình Chính phủ phê duyệt trong quý 1-2026. Cùng đó, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo cấp xã tiến hành quy hoạch gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng bộ với quy hoạch tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét 49 dự thảo nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2026, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có kịch bản phát triển chi tiết ở tất cả các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp…, phù hợp với thực tế của tỉnh sau sáp nhập, hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp

Tỉnh tiếp tục các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nhất là liên quan công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng...

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp

UBND tỉnh cũng quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả quỹ đất công, trước hết là rà soát, thống kê quỹ đất hiện có, vị trí, từ đó định hướng quỹ đất nào tiếp tục sản xuất kinh doanh, quỹ đất nào đấu giá. Tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, dự án, những dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai sẽ kiên quyết thu hồi để tránh lãng phí nguồn lực đất đai, tạo đà cho phát triển xã hội.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, hiện nay tỉnh đang hoàn chỉnh đề án xin cơ chế về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Đồng Nai trong một số lĩnh vực tương tự như Nghị quyết 98 áp dụng cho TPHCM, khi được chấp thuận, nhiều khó khăn, vướng mắc sẽ được tháo gỡ, làm nền tảng để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Tại kỳ họp, đại biểu cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

XUÂN TRUNG