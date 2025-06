Miền Trung - Tây Nguyên: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt

Ngày 12-6, tại Quảng Trị, mưa lớn khiến hơn 10.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Hiện ngành nông nghiệp các huyện vùng thấp trũng như: Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị đang nỗ lực tháo nước cho những diện tích lúa bị ngập, huy động lực lượng đắp đê để ngăn nước tràn vào đồng ruộng.

Tại cầu tràn A Ngo đi cửa khẩu quốc tế La Lay bị ngập nặng, gây tắc đường, Bộ đội Biên phòng đã ngăn barie, cấm qua lại để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Mưa lớn cũng gây ngập một số ngầm tràn tại huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa.

Cùng ngày, ở bản Mít Cát (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), nước suối dâng nhanh khiến bản này bị ngập. Đồn Biên phòng Làng Ho triển khai tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ xuống bản giúp đỡ bà con di dời đến vị trí an toàn. Trong khi đó, tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có 1.500ha lúa bị ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Tại TP Huế, mưa lớn gây sạt lở, làm tắc nghẽn tuyến đường dẫn lên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hương Phú (huyện Phú Lộc). Hiện tuyến đường này đã bị hạn chế lưu thông. Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP Huế, cho biết, mưa to tập trung khu vực đồng bằng ven biển, sau đó chuyển lên khu vực trung du miền núi nên đã gây ngập úng cho 12.758ha lúa và rau màu.

Cùng ngày, tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng cũng có mưa lớn. Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đã tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn cho du khách và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra. Hiện các tuyến đường dẫn lên bán đảo đã xảy ra nhiều sự cố như đá lăn, cây ngã chắn đường và sạt lở với hơn 11 điểm.

Ông Nguyễn Quốc Thận, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), thông tin, mưa lớn kết hợp với thủy điện Sông Kôn xả lũ điều tiết đã khiến hơn 300 ngôi nhà trên địa bàn xã bị ngập trong nước lũ, nhiều đoạn đường bị chia cắt, cô lập; hơn 100ha hoa màu, 220ha lúa vụ hè thu gieo sạ được khoảng 15 ngày bị ngập gây thiệt hại hoàn toàn.

Lúa và hoa màu bị ngập nặng

Ngày 12-6, do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị ngập nặng, sạt lở, chia cắt. Cụ thể, tại quốc lộ 40B (đoạn qua huyện Tu Mơ Rông), mưa lớn gây sạt lở tại 11 điểm, cây đổ chắn đường, gây ách tắc cục bộ. Ngoài ra, 25 điểm trên 7 tuyến tỉnh lộ cũng xảy ra xói lở, đất đá tràn mặt đường, ảnh hưởng đi lại.

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bố trí sẵn sàng máy móc, nhân lực để kịp thời dọn bùn đất lấp rãnh, đất đá tràn mặt đường, thông cống, hốt đất sạt lở taluy; sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường.

Còn tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đến ngày 12-6, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) đã rút nước, người dân trong thôn đã có thể đi lại, không còn bị cô lập. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa bão, ngầm tràn nói trên tại thôn Mơ Nang 2 bị ngập sâu khoảng 2m, kéo dài hơn 80m. Sự cố này khiến toàn bộ 319 hộ dân trong thôn bị cô lập hoàn toàn trong 16 giờ. Theo thống kê, mưa lớn làm ngập 308ha cây trồng ở huyện này.

Báo cáo tổng hợp từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), đến chiều 12-6, lượng mưa phổ biến ở miền Trung và Bắc Tây Nguyên là 200-300mm, nhiều nơi ghi nhận mưa đặc biệt lớn 350-550mm. Mưa lớn đã làm mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Kon Tum lên mức báo động I, nhiều nơi vượt báo động II... Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều cùng ngày, thiệt hại tiếp tục gia tăng.

Riêng tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam), số nhà ngập đã tăng lên 725 căn; có 3 tàu cá bị chìm (2 tại Quảng Bình, 1 tại Đà Nẵng). Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích ngập lên đến 48.675ha lúa và hoa màu, tập trung nhiều nhất tại Huế (17.069ha), Quảng Trị (14.809ha), Quảng Nam (7.826ha), Quảng Bình (7.474ha). Tại Đà Nẵng còn bị thiệt hại 33ha nuôi thủy sản. Giao thông tại nhiều địa phương bị chia cắt hoặc gián đoạn.

Bão số 1 có xu hướng mạnh thêm

Cập nhật đến chiều 12-6 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 1 (Wutip) đã di chuyển đến tọa độ 17,3 độ vĩ Bắc và 109,9 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam. Bão duy trì cường độ cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chậm khoảng 5-10km/giờ.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng - Thủy văn, Bộ NN-MT), cho biết, bão vẫn có xu hướng mạnh thêm trong ngày 13-6. Trong 1-2 ngày tiếp theo, bão sẽ đi lên phía Bắc, có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy yếu. Khu vực Tây Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Vịnh Bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: ven bờ, khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An có nguy cơ nước biển dâng cao do bão kết hợp triều cường. Mực nước tại Hòn Dáu (Hải Phòng) đạt 3,9m và tại Hòn Ngư (Nghệ An) 2,8m với nguy cơ ngập úng tại vùng trũng ven biển và cửa sông.