Vùng 2 Hải quân bàn giao Nhà đồng đội dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 22-8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân gồm Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 167 phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh thành và bàn giao Nhà đồng đội cho quân nhân Phạm Văn Đồng, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân

Theo đó, tại xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai), Lữ đoàn 167 bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Đồng, Đội trưởng đội xe, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 167.

Tham dự lễ bàn giao có Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 167.

Căn nhà 70m² xây từ năm 2010 của Thiếu tá Phạm Văn Đồng đã xuống cấp, mùa mưa thường bị dột, ảnh hưởng sinh hoạt. Được sự quan tâm, hỗ trợ của đơn vị, căn nhà được sửa chữa, nâng cấp, thay mái tôn, thêm hiên nhà, giúp gia đình ổn định nơi ở.

Tại xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Lữ đoàn 125 phối hợp chính quyền địa phương bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Thu, nhân viên Trạm Sửa chữa, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Tham dự buổi bàn giao có Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125.

Gia đình đồng chí Thu có hoàn cảnh khó khăn, mẹ già ốm đau, con còn nhỏ, bản thân đồng chí thường xuyên công tác xa nhà; trước đó chỉ ở căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Khánh thành và bàn giao n hà đồng đội cho quân nhân Nguyễn Tiến Thu, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Các công trình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng, cùng sự chung tay của đơn vị và chính quyền địa phương.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 167 và các cơ quan quản lý trực tiếp còn tặng nhiều phần quà thiết yếu, góp phần động viên các gia đình quân nhân.

Việc hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các đơn vị trực thuộc trong công tác hậu phương Quân đội, góp phần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực để họ yên tâm gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

VĂN ĐƯỜNG