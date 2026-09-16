VN-Index quay đầu giảm, SSB tăng trần phiên thứ 3

Thị trường đảo chiều sau phiên tăng mạnh hôm qua do nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) tối nay, riêng cổ phiếu SSB tăng trần phiên thứ 3 liên tục.

SSB trần phiên thứ 3 liên tục dù thị trường chốt phiên trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán ngày 16-9 chốt phiên trong sắc đỏ, dù đã thu hẹp đà giảm khoảng 20 điểm so với số điểm thấp nhất trong phiên.

Nhiều nhóm ngành như nguyên vật liệu, tiêu dùng, chứng khoán, bất động sản… đồng loạt nghiêng về sắc đỏ.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh, góp phần hạn chế đà giảm sâu của VN-Index: NAB tăng 4%, MBB tăng 1,5%, ACB tăng 2,26%; CTG, VIB, MSB tăng gần 1%. Riêng cổ phiếu SSB của SeABank tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, lên 22.350 đồng/cổ phiếu. Động thái này diễn ra sau khi MarketVector Indexes - đơn vị xây dựng các chỉ số đầu tư công bố kết quả rà soát quý III-2026, trong đó SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm mới vào MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), quỹ ETF nước ngoài có quy mô tài sản gần 520 triệu USD.

Trước đó, MSCI đưa SSB vào MSCI Frontier Markets Index, có hiệu lực từ ngày 1-9-2026. SSB cũng được bổ sung vào FTSE Global All Cap trong kỳ rà soát tháng 9-2026 cùng nhóm cổ phiếu Việt Nam được thêm mới và có hiệu lực từ ngày 21-9.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng giữ được sắc xanh khi chốt phiên: PLX tăng 2,28%, PVT tăng 1,75%, OIL tăng 3,45%; PVS, BSR tăng gần 1%.

Điểm tích cực là khối ngoại vẫn nối dài chuỗi gom hàng trước thềm nâng hạng, với tổng giá trị mua ròng trên toàn thị trường hơn 311 tỷ đồng, trong đó, mua ròng trên sàn HOSE hơn 259 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 311 tỷ đồng trên toàn thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,04 điểm (0,06%) còn 1.810,11 điểm với 116 mã tăng, 194 mã giảm và 67 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,91 điểm (0,33%) còn 273,22 điểm với 64 mã tăng, 72 mã giảm và 56 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục giảm, tổng giá trị giao dịch trên HOSE khoảng hơn 14.800 tỷ đồng, giảm 1.900 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, tổng giá trị giao dịch cũng chỉ hơn 15.500 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN