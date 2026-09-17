Thi trường chứng khoán Việt Nam ngược dòng thế giới

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh bất chấp thị trường toàn cầu đỏ lửa

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 17-9 bật tăng mạnh mẽ với sắc xanh bao phủ thị trường.

Nhóm cổ phiếu tài chính đồng loạt tăng mạnh góp phần kéo VN-Index tăng tích cực: SSB tăng 4,92%, VPB tăng 2,17%, LPB tăng 2,04%, HDB tăng 1,85%; VCI tăng 3,9%, SSI tăng 2,92%, SHS tăng 2,14%, VND tăng 2,07%...

Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp, nguyên vật liệu cũng nghiêng về sắc xanh.

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất bị nhà đầu tư bán chốt lời nên đồng loạt giảm: PVD giảm 2,28%, PLX giảm 1,05%, PVS giảm 2,92%, PVT giảm 2,59%, OIL giảm 3,97%; DCM giảm 1,8%, DPM giảm gần 1%...

Dù vậy, khối ngoại đã lại quay lại bán ròng gần 382,1 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Lý giải diễn biến trái chiều của chứng khoán Việt Nam so với nhiều thị trường chứng khoán quốc tế, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng khả năng FED tăng lãi suất đã được thị trường dự báo và phản ánh phần nào vào giá trước cuộc họp. Do đó, quyết định tăng lãi suất không tạo ra cú sốc lớn đối với tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng trong tuần sau cũng góp phần củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư. Yếu tố này có thể giúp tâm lý thị trường ổn định hơn, qua đó hỗ trợ nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thay vì bán ra trước những biến động ngắn hạn. Việc nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng chủ yếu là hoạt động chốt lời sau chuỗi mua ròng mạnh trước đó.

Trong khi đó, chuyên gia Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS) cho rằng FED tăng lãi suất có thể khiến thị trường chứng khoán Việt Nam biến động trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để làm thay đổi xu hướng trung và dài hạn nếu các động lực trong nước như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư công, tiêu dùng và tín dụng tiếp tục duy trì tích cực.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào quyết định tăng lãi suất lần này, thị trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến định hướng chính sách tiếp theo của FED, đặc biệt là khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất bao nhiêu lần và duy trì mặt bằng lãi suất cao trong bao lâu. “Đáng chú ý hơn là việc FED duy trì lãi suất cao có thể thu hẹp dư địa để Việt Nam tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, diễn biến tỷ giá và dòng vốn quốc tế cũng là những yếu tố cần được theo dõi” - chuyên gia này nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, chuyên gia VPBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi và sử dụng đòn bẩy, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,66 điểm (0,7%) lên 1.822,77 điểm với 200 mã tăng, 114 mã giảm và 63 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,68 điểm (0,25%) lên 273,90 điểm với 82 mã tăng, 60 mã giảm và 47 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 18.000 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, tổng giá trị giao dịch đạt gần 18.900 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN