Khởi tố YouTuber “Thật Mạnh”, “Dũng trọc Hà Đông” cùng 15 người vì làm phim ngắn bạo lực

Ngày 28-9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Mạnh (còn gọi là “Thật Mạnh”, sinh năm 1990, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là “Dũng trọc Hà Đông”, sinh năm 1968, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng 15 người khác về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) xác định Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất tạo kênh “Đời TV” trên nền tảng YouTube. Kênh này đăng tải các đoạn phim ngắn (phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ... nhằm thu hút người đăng ký, theo dõi, tăng lượt xem, lượt thích để được YouTube trả tiền.



Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Để sản xuất phim, Mạnh và Túy thuê Bàn Văn Huấn (sinh năm 1994, trú tại xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang); Vũ Duy Mẫn (sinh năm 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình); Lê Đình Quyền (sinh năm 1990, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Vũ Bá Đằng (sinh năm 1994, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh và chuẩn bị đạo cụ.

Ngoài ra, Mạnh bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang (còn gọi là “Giang rồng”) cùng nhiều người là họ hàng, thân quen và những người theo dõi kênh “Đời TV” tham gia đóng phim.

Theo C02, Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều phim ngắn, trong đó có 3 phim “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung, hình ảnh trong các phim này mang màu sắc “xã hội đen”, cổ súy bạo lực và tệ nạn xã hội. Các phim sau khi đăng tải trên YouTube thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Theo Bộ Công an, việc đăng tải, lan truyền các nội dung trên với lượng lớn người theo dõi, bình luận, chia sẻ có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của người xem, nhất là thanh thiếu niên, từ đó có thể làm gia tăng xu hướng bạo lực.

NGUYỄN HƯỞNG