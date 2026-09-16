Già hóa dân số đặt ra yêu cầu tăng cường dự phòng bệnh ở người cao tuổi

Hội Lão khoa Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “RSV ở người cao tuổi: Gánh nặng tiềm ẩn ở bệnh nhân có bệnh lý nền và giá trị của việc tiêm ngừa” tại Hà Nội và TPHCM, với sự đồng hành của GSK Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng quá trình già hóa miễn dịch khiến người cao tuổi suy giảm khả năng đáp ứng trước các tác nhân gây bệnh. Nguy cơ này đáng lưu ý ở những người mắc bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tim mạch, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch.

Theo các nghiên cứu được trình bày, virus hợp bào hô hấp (RSV) thường gây triệu chứng tương tự cảm lạnh nhưng có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Giáo sư David Halpin, Trường Y Đại học Exeter (Vương quốc Anh), cho biết các khuyến cáo quốc tế nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng do RSV, trong đó có người cao tuổi và người mắc COPD, bệnh tim mạch.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Quyền Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc tư vấn tiêm chủng có thể được tích hợp vào các lần khám bệnh thường quy.

Các chuyên gia cũng đề cập zona thần kinh và một số bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời nhấn mạnh vai trò của dự phòng chủ động trong chăm sóc người cao tuổi có bệnh nền.

THƯ KỲ