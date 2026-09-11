Hỗ trợ ngư dân gặp nạn tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Chiều 11-9, các đơn vị Hải quân cho biết đã kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp sự cố tại vùng biển quần đảo Trường Sa và ngư dân gặp nạn trên vùng biển gần Nhà giàn DK1.

Tại khu vực đảo Núi Le, quần đảo Trường Sa, lúc 8 giờ 5 ngày 11-9, Tàu 744 thuộc Hải đội 922, Hải đoàn 129 Hải quân nhận tin tàu cá BĐ98629TS của ngư dân tỉnh Gia Lai bị hỏng khớp nối hệ thống lái trục tời lưới. Tàu 744 nhanh chóng đến vị trí, cử nhân viên khảo sát, sửa chữa.

Đến 16 giờ cùng ngày, sự cố được khắc phục hoàn toàn. Tàu BĐ98629TS sau đó tiếp tục hành trình đánh bắt hải sản.

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa tàu cá

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Tàu 744 đã tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đồng thời tặng áo phao, cờ Tổ quốc và hỗ trợ 4.000 lít nước ngọt cho tàu cá.

Trao tặng cờ Tổ quốc động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Cùng ngày, lúc 11 giờ 58, tàu cá PY 90963TS đã đưa ngư dân Trần Chí Khương (sinh năm 1991, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đến Nhà giàn DK1/11, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân để cấp cứu.

Tàu cá PY 90963TS đưa ngư dân gặp nạn đến Nhà giàn DK1/11 để cấp cứu

Trước đó, khi tàu đang đánh bắt cách nhà giàn 49 hải lý về phía Bắc, anh Khương bị lưỡi câu cá ngừ bằng inox dài 8cm móc sâu vào cẳng chân phải.

Quân y Nhà giàn DK 1/11 khẩn trương cấp cứu ngư dân gặp nạn

Chiến sĩ quân y Nhà giàn DK1/11 đã thăm khám, gây tê, lấy lưỡi câu, làm sạch và khâu 4 mũi, đồng thời cấp thuốc và hướng dẫn anh Khương chăm sóc vết thương. Đến 15 giờ 50, sức khỏe anh Khương đã ổn định và được đưa trở lại tàu cá an toàn.

MẠNH THẮNG