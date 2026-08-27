TPHCM và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực

Ngày 27-8, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh, làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam do đồng chí Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh dẫn đầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam thăm, làm việc tại TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định, chuyến thăm là hành động thiết thực để triển khai cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, TPHCM coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, quan hệ giao lưu hợp tác giữa TPHCM và các địa phương, bộ ngành Trung Quốc diễn ra sôi động, nhiều đoàn lãnh đạo các tỉnh, thành Trung Quốc đã thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tiếp đồng chí Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin đến đoàn về không gian phát triển mới của TPHCM sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, với những tiềm năng về quy mô kinh tế, dân số, TPHCM chủ trương đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thực chất với các địa phương và đối tác trên thế giới, trong đó có tỉnh Vân Nam.

Trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi địa phương, TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam và thành phố Côn Minh, như duy trì giao lưu, thường xuyên trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, logistics, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của TPHCM, đồng chí Lưu Hồng Kiến chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khẳng định Vân Nam luôn coi trọng mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Đồng chí Lưu Hồng Kiến nhất trí với các đề xuất của TPHCM, cam kết thúc đẩy thành phố Côn Minh và tỉnh Vân Nam phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp, đẩy mạnh kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai địa phương thời gian tới.

PHƯƠNG NAM