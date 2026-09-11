Nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và TP Quảng Châu (Trung Quốc)

Chiều 11-9, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, có buổi tiếp đồng chí Lý Hải Châu, Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tiếp Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Quảng Châu Lý Hải Châu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Công Vinh chào mừng đồng chí Lý Hải Châu dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Quảng Châu tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với việc thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống gần 30 năm giữa hai địa phương, đồng chí Nguyễn Công Vinh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Lý Hải Châu sẽ mở ra những cơ hội hợp tác hiệu quả, thiết thực cho hai bên, tiếp thêm nguồn lực mới cho quan hệ giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tại buổi tiếp Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Quảng Châu Lý Hải Châu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thông tin về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng chí Nguyễn Công Vinh đề xuất hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Thành phố đang tập trung thúc đẩy hợp tác phát triển đường sắt đô thị, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư để hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị hiện đại, mở rộng kết nối thương mại, đầu tư và logistics.

Giới thiệu về thế mạnh địa phương, đồng chí Lý Hải Châu cho biết Quảng Châu hiện là đầu mối giao thông quốc tế và cửa ngõ thương mại trọng yếu của Trung Quốc, sở hữu mạng lưới Metro Quảng Châu phát triển hàng đầu quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đánh giá cao vị thế và tiềm năng phát triển của TPHCM, đồng chí Lý Hải Châu bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh liên kết trong phát triển và xây dựng đường sắt đô thị, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đô thị thông minh, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển công nghiệp và tăng cường giao lưu nhân dân.

PHƯƠNG NAM