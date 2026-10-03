Lachateau Hotel (TPHCM) đón nhận quyết định công nhận hạng 5 sao

Tối 3-10, khách sạn Lachateau Hotel (số 5 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Định, TPHCM) tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận hạng 5 sao từ Cục Du Lịch Quốc gia Việt Nam.

Lachateau Hotel đón nhận Quyết định công nhận hạng 5 sao

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, Lachateau Hotel sở hữu 268 phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thanh lịch, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nghỉ dưỡng, công tác dài ngày đến lưu trú dành cho các đoàn khách và sự kiện quy mô lớn.

Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ gồm hồ bơi ngoài trời, Lachateau Pickleball Club, La Beauty Spa cùng nhiều không gian thư giãn và giải trí dành cho khách lưu trú. Đặc biệt, La Garden Pavilion mang đến một khoảng xanh riêng tư giữa lòng thành phố, phù hợp cho những buổi trà chiều, tiệc tối ngoài trời và các sự kiện mang tính trải nghiệm.

Hành trình tại Lachateau Hotel còn được hoàn thiện bởi hệ thống ẩm thực đa dạng. Nhà hàng La Romance phục vụ các món ăn Á - Âu được tuyển chọn và chăm chút trong từng trải nghiệm, trong khi Lekofe Lounge là không gian dành cho những cuộc gặp gỡ, thưởng thức cà phê, cocktail và những khoảnh khắc thư giãn giữa nhịp sống TPHCM.

Song song với lĩnh vực lưu trú, Lachateau Hotel phát triển hệ thống không gian hội nghị - sự kiện với 10 sảnh tiệc và khu vực tổ chức sự kiện đa dạng về quy mô.

Nổi bật là Galaxy Convention, không gian sự kiện có khả năng đón tiếp lên đến 5.000 khách, phù hợp với các chương trình nghệ thuật, giải trí, sự kiện doanh nghiệp và các cuộc thi nhan sắc quy mô lớn trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, La Crown Ballroom sở hữu không gian sang trọng, hệ thống trang thiết bị hiện đại và sức chứa lên đến 600 khách, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, lễ ký kết, tiệc doanh nghiệp và lễ cưới.

Việc chính thức được công nhận hạng 5 sao là nền tảng để Lachateau Hotel tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm và từng bước trở thành một trong những điểm đến lưu trú.

Hướng đến Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, tại Lachateau Hotel tổ chức “Ngày hội Doanh nhân 2026 - Kết nối sức mạnh, Kiến tạo cơ hội”, quy tụ hơn 350 doanh nhân, lãnh đạo các hội, câu lạc bộ... tham gia.

Sự kiện tạo không gian giao lưu, kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, chia sẻ kiến thức và nâng cao tinh thần thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp, với nhiều hoạt động như: giải Tennis - Lê Thành Cup 2026; giải Pickleball - Lê Thành Cup 2026; xúc tiến thương mại với quy mô 100 gian hàng, hội thảo chuyên đề…

Sự kiện còn là dịp để các đơn vị giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và hình thành những cơ hội hợp tác thiết thực.

P.V