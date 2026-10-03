Phố cổ Hà Nội chớm mùa cao điểm: Nhiều khách sạn kín phòng cuối tuần

Từ cuối tháng 9, lượng khách quốc tế đến Hà Nội bắt đầu tăng, báo hiệu mùa cao điểm du lịch từ tháng 10. Khu vực phố cổ và quanh hồ Gươm nhộn nhịp hơn, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng vào dịp cuối tuần, trong khi các tour đi bộ, khám phá ẩm thực cũng ghi nhận lượng khách tăng.

"Đỏ mắt" tìm phòng ở

Để tìm được chỗ nghỉ cho nhóm bạn từ TPHCM ra Hà Nội chơi dịp cuối tuần này, chị Nguyễn Việt Hà (Hà Nội) đã phải liên hệ hơn chục khách sạn ở khu vực phố cổ (Mã Mây, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Bạc... thuộc phường Hoàn Kiếm) nhưng đều được báo hết phòng. Cuối cùng, chị tìm được một phòng phù hợp, song vị trí nằm khá xa khu vực trung tâm phố cổ.

Khách quốc tế dạo chơi phố phường Hà Nội (ảnh chụp ngày 2-10). Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Chia sẻ với phóng viên Báo SGGP về tình trạng “cháy” phòng ngày cuối tuần, ông Nguyễn Hồ Anh, chủ một khách sạn tại phường Hoàn Kiếm, cho biết, từ giữa tháng 9, lượng khách quốc tế đến Hà Nội bắt đầu tăng trở lại sau giai đoạn thấp điểm mùa hè.

Các cơ sở lưu trú có vị trí thuận lợi, gần tuyến phố đi bộ, các điểm tham quan và khu vực tập trung dịch vụ ẩm thực như: Tạ Hiện, Mã Mây, Hàng Bè, Hàng Hành, Hàng Trống... thường nhanh chóng nhận đủ khách từ giữa tuần.

Những ngày cuối tuần gần đây, khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội tấp nập người dân, du khách đổ về tham quan, dạo phố, chụp ảnh. Trên các tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Cầu Gỗ, Đinh Lễ..., dòng du khách nối dài.

Khu vực xung quanh Lăng Bác, Nhà thờ Lớn Hà Nội, cà phê đường tàu trên phố Trần Phú... cũng rất đông du khách nước ngoài. Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh, khám phá những điểm đến đặc trưng của Hà Nội.

Đi cùng với lượng khách gia tăng, nhiều khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội cũng trong tình trạng kín phòng do lượng khách đặt chỗ tăng. Tuy vậy, ông Nguyễn Hồ Anh lưu ý, tình trạng hết phòng cục bộ ở một số khách sạn chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ khu vực phố cổ quá tải.

“Phần lớn cơ sở lưu trú trong khu vực có quy mô nhỏ và vừa, chủ yếu là boutique hotel (khách sạn quy mô nhỏ, thiết kế độc đáo) hoặc homestay với khoảng 10-25 phòng mỗi cơ sở. Do đó, việc một số khách sạn báo hết phòng do quy mô phòng hạn chế. Với khách chưa đặt trước, việc kiểm tra trên các nền tảng trực tuyến hoặc đặt sớm sẽ giúp chủ động hơn”, ông Nguyễn Hồ Anh gợi ý.

Mở rộng không gian trải nghiệm du lịch

Anh Đỗ Minh Duy, hướng dẫn viên chuyên phục vụ khách nói tiếng Anh, cho biết khoảng 2 tuần trở lại đây, lịch dẫn walking tour (đi bộ khám phá phố cổ) và street food tour (thưởng thức ẩm thực đường phố) gần như kín.

“Khách châu Âu rất thích tiết trời thu Hà Nội nên họ ưu tiên các tour đi bộ qua những ngõ ngách, thăm chợ Đồng Xuân, thưởng thức cà phê trứng và bún chả”, anh Minh Duy chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh Minh Duy, lượng khách tập trung đông trong thời gian ngắn cũng làm lộ rõ một số hạn chế về hạ tầng giao thông và không gian sinh hoạt tại phố cổ như: ùn tắc cục bộ ở một số ngã tư hẹp, thiếu điểm đậu xe cho các phương tiện đưa đón khách từ phố cổ đến những điểm tham quan ngoại thành...

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho biết từ tháng 10 trở đi thường là thời điểm khách nước ngoài đến Hà Nội đông, kéo dài đến dịp Tết Nguyên đán 2027. Khách đông thì khu vực trung tâm cũng dễ phát sinh áp lực về phòng nghỉ, giao thông và dịch vụ.

Những ngày cao điểm, các doanh nghiệp cũng có thể nhìn rõ hơn nhu cầu khách: đi bộ, ăn uống, tìm những góc phố cũ, xem kiến trúc, ghé một khu chợ hay trò chuyện với người dân. Từ nhu cầu đó, các tour đi bộ, tour ẩm thực ở phố cổ đang có thêm khách.

Theo ông Đạt, những sản phẩm này cũng có thể kết nối với các điểm đến khác, để một chuyến đi Hà Nội không chỉ quanh vài tuyến phố trung tâm. “Khách đến Hà Nội bây giờ dành nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương”, ông Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ.

TS Vũ Hương Giang (Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội) cũng cho rằng, điều hấp dẫn với khách quốc tế đôi khi đến từ những trải nghiệm rất nhỏ. Một món ăn, một phố nghề, một ngôi nhà cũ hay cách người dân sinh hoạt đều có thể khiến du khách nhớ về Hà Nội. Từ phố cổ, hành trình ấy có thể nối sang một làng nghề, một bảo tàng, một khu chợ hoặc một điểm di sản.

Du khách vẫn có thể trở lại phố cổ để thưởng thức món ăn, ngồi ở một quán nhỏ hay tiếp tục khám phá những con phố cũ, nhưng giữa những điểm dừng ấy là một Hà Nội rộng hơn và nhiều lựa chọn hơn.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 6,6 triệu lượt, tăng 22%, gồm 4,7 triệu lượt khách quốc tế lưu trú; khách nội địa đạt 20,9 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ.

VĨNH XUÂN - NGUYỄN HƯỞNG