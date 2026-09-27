Gia Lai tạo dấu ấn đậm nét qua đăng cai Năm du lịch Quốc gia

Sau 9 tháng đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời đúc kết và tích lũy nhiều kinh nghiệm, đổi mới cách làm, mở ra không gian phát triển du lịch mới.

Gợi nhiều cách làm mới

Tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 (diễn ra tại TP Quảng Ninh, ngày 24-9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm sau 9 tháng đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gia Lai đón hơn 13,5 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu khoảng 29.210 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đón hơn 112.000 lượt khách quốc tế, tăng 80%.

Gia Lai xác định đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, liên kết vùng và hội nhập quốc tế làm động lực. Các chương trình famtrip, presstrip, kết nối doanh nghiệp lữ hành, buyer quốc tế và hãng hàng không được tăng cường.

Chuỗi sự kiện, lễ hội khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai tạo sức hút mạnh mẽ

Trong những tháng đầu năm 2026, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như: tuần lễ khai mạc, mega concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, lễ hội du lịch hè, ngày hội văn hóa các dân tộc và liên hoan quốc tế võ cổ truyền tỉnh Bình Định lần thứ IX. Cùng với các chương trình famtrip, hội nghị du lịch tàu biển, thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” được quảng bá rộng rãi.

Gia Lai đang xây dựng chính sách thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030 và hình thành các không gian kinh tế du lịch, công nghiệp văn hóa mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (đội nón lá) kiểm tra công tác chuẩn bị Năm Du lịch Quốc gia 2026

Tăng cường liên kết, hợp tác vùng

Tại Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng “hành lang du lịch xanh”, cơ chế điều phối du lịch vùng và các tuyến “hành trình từ biển lên ngàn”, “con đường di sản và sinh thái”, kết nối Quy Nhơn, Tuy Hòa với Pleiku, Kon Tum.

Trong đó, cần mở rộng đường bay, tăng kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành và khách sạn, đưa cà phê, hồ tiêu, dược liệu Tây Nguyên vào chuỗi dịch vụ theo hướng “mỗi sản phẩm OCOP là một quà tặng du lịch”. Đồng thời, đẩy nhanh hạ tầng kết nối, nâng cấp QL 19, QL 25, QL 29 và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu du lịch vùng.

Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. Đến năm 2030, khu vực dịch vụ dự kiến chiếm 40-41% cơ cấu kinh tế. Du lịch phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Đoàn khách châu Âu trên siêu du thuyền quốc tế của hãng Noble Caledonia đến Quy Nhơn, Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai đề xuất đổi mới cách làm theo hướng Trung ương định hướng thị trường, các vùng xây dựng sản phẩm, địa phương cung cấp điểm đến, doanh nghiệp xây dựng tour, hãng hàng không kết nối và cùng bán một sản phẩm.

Ngoài ra, cần có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho các dự án du lịch xanh, du lịch tái tạo, du lịch cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa và đổi mới xúc tiến quốc tế theo hướng “một thông điệp - nhiều điểm đến”, lấy kết quả Năm Du lịch Quốc gia 2026 làm mô hình để nhân rộng…

NGỌC OAI