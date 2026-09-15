TPHCM phát động cuộc thi video clip về ẩm thực

Sở Du lịch TPHCM vừa phát động cuộc thi sáng tạo video clip “Thành phố Hồ Chí Minh - Chạm vị ẩm thực, kể chuyện muôn phương”, nhận bài từ ngày 15-9

Nhiều món đặc sản địa phương được giới thiệu tại khách sạn Grand Saigon. Ảnh: THI HỒNG

Chiều 15-9, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết sở chính thức phát động cuộc thi sáng tạo video clip “Thành phố Hồ Chí Minh - Chạm vị ẩm thực, kể chuyện muôn phương”, nhằm quảng bá văn hóa, con người, trải nghiệm ẩm thực thành phố trên các nền tảng số.

Sở Du lịch TPHCM phát động cuộc thi ngày 15-9

Tổng giá trị giải thưởng 354 triệu đồng, gồm 174 triệu đồng tiền mặt và 180 triệu đồng bằng mã Grab.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích ở hai bảng dự thi, cùng các giải phụ như “Video được yêu thích nhất theo tuần”, “Video được yêu thích nhất của cả cuộc thi”, “Vị ngon TPHCM qua lăng kính du lịch quốc tế” và “Nhà sáng tạo nội dung trẻ triển vọng”.

Thời gian nhận bài từ ngày 15-9 đến hết ngày 11-11-2026.

Từ ngày 1-10, ban tổ chức triển khai chuỗi thử thách kéo dài 6 tuần, khai thác nhiều chủ đề như cà phê, món ăn sáng, ẩm thực đường phố, món ngon trong hẻm và ẩm thực đêm. Tác phẩm dự thi nộp trực tuyến tại Videoamthuc.visithcmc.vn.

THI HỒNG