Đồng Tháp Mười nhộn nhịp mùa nước nổi, du khách thích thú tắm đồng

Ngày 13-9, đông đảo người dân, du khách đến cánh đồng ngập nước ở vùng Đồng Tháp Mười (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để tham quan, trải nghiệm các hoạt động đặc trưng mùa nước nổi như tắm đồng, ngồi vỏ lãi, đi xuồng trên đồng nước và tham quan chợ nổi.

Các hoạt động này do UBND phường Hồng Ngự tổ chức, với chủ đề "Hồng Ngự - Hương sắc vùng biên".

Người dân, du khách trải nghiệm các hoạt động đặc trưng mùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách tập trung về khu vực cánh đồng ngập nước. Nhiều người thích thú tắm đồng, trong khi từng nhóm du khách ngồi trên những chiếc vỏ lãi len giữa đồng nước, ngắm cảnh và tận hưởng không gian sông nước đặc trưng miền Tây. Trên mặt nước, những chiếc xuồng liên tục đưa người dân và du khách đến các khu vực trải nghiệm, tạo nên không khí nhộn nhịp giữa mùa nước nổi.

Những chiếc xuồng được trang trí đầy các loại hoa mang đậm dấu ấn miền sông nước

Để tạo thêm nhiều hoạt động hấp dẫn, giúp người dân và du khách có thêm trải nghiệm đặc trưng của mùa nước nổi, Ban tổ chức đã xây dựng nhiều nội dung vui chơi, thi đấu gắn với đời sống sông nước, như cuộc thi đua xuồng; hội thi “Duyên quê mùa nước nổi” mang đến hình ảnh những chiếc xuồng được trang trí với các câu chuyện về văn hóa, con người và quê hương Hồng Ngự.

Tắm đồng là trải nghiệm không thể thiếu của du khách khi đến tham quan Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

Du khách thích thú khi ngồi xuồng, vỏ lãi

Một hoạt động thu hút nhiều người tham gia là bắt vịt, mò trứng. Ban tổ chức thả khoảng 100 con vịt và 500 quả trứng vịt để người dân, du khách trực tiếp tham gia.

Chị Trần Kim Lan, du khách đến từ TPHCM hào hứng cho biết: “Tôi thích nhất là được trực tiếp xuống xuồng, trải nghiệm các hoạt động giữa không gian mùa nước nổi. Những điều rất bình dị như vậy lại tạo cảm giác thú vị”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự, hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa hình ảnh mùa nước nổi tại một địa phương biên giới như Hồng Ngự đến gần hơn với người dân và du khách, qua đó từng bước hình thành các sản phẩm, điểm đến trải nghiệm đặc trưng, hướng đến việc phát triển du lịch xanh. Phường Hồng Ngự cũng định hướng sau chương trình tiếp tục duy trì mô hình “Phiên chợ nổi vùng biên” hàng tuần, tạo điểm tham quan, trải nghiệm và phục vụ du khách trong mùa nước nổi.

>> Một số hình ảnh người dân, du khách trải nghiệm các hoạt động đặc trưng mùa nước nổi của vùng Đồng Tháp Mười:

Du khách chụp ảnh cùng hoa sen

Đông đảo người dân, du khách cùng ngồi xuồng, vỏ lãi trải nghiệm các hoạt động. Ảnh: Quốc Huy

Du khách thích thú trải nghiệm bắt vịt đồng

Hát cải lương trên cánh động ngập nước

Trải nghiệm chèo xuồng trên cánh đồng Đồng Tháp Mười mùa nước nổi

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