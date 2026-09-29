TPHCM đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030

TPHCM xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những động lực tăng trưởng mới của thành phố. TPHCM phấn đấu đón 20 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 67 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 29-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, TPHCM xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những động lực tăng trưởng mới của TPHCM. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Về chỉ tiêu đến năm 2030, TPHCM phấn đấu đón 20 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 67 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng (khoảng 25 tỷ USD, tương đương 28-32% tổng thu từ khách du lịch của cả nước), đóng góp 12% GRDP của TPHCM.

Cùng với đó, hình thành ít nhất 3 doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại và sức cạnh tranh quốc tế, đặt trụ sở tại TPHCM. TPHCM tổ chức định kỳ và nâng tầm ít nhất 5 sự kiện, lễ hội du lịch mang thương hiệu thành phố, có tính khu vực và quốc tế.

Hằng năm, TPHCM đăng cai ít nhất 3 sự kiện, lễ hội, triển lãm quốc tế quy mô lớn. Ngành du lịch TPHCM cũng tạo ra khoảng 500.000 việc làm trực tiếp và 750.000 việc làm gián tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, đến hết năm 2028, TPHCM hoàn thành cơ sở dữ liệu về du lịch TPHCM; số hoá 100% dữ liệu tài nguyên du lịch và điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Mục tiêu là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và môi trường đầu tư thuận lợi để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho du lịch phát triển.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, TPHCM đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, tổ chức lại không gian du lịch, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu điểm đến TPHCM; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Đặc biệt, TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

VĂN MINH