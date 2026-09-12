Gia Lai mang “Đại ngàn chạm biển xanh” đến Nhật Bản

Ngày 12-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại Nhật Bản, đoàn tỉnh Gia Lai đã mang đến quảng bá không gian quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Lễ hội diễn ra tại đại lộ Nihon Odori, trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Zuo no Hana. Gian hàng du lịch Gia Lai thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm các ấn phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ; thưởng thức cà phê và một số sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Gia Lai giới thiệu lợi thế du lịch kết hợp biển, cao nguyên và di sản văn hóa; thông tin các dự án thu hút đầu tư cùng voucher ưu đãi dịch vụ du lịch do doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh gửi tặng.

Bên cạnh hoạt động tại lễ hội, đoàn phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) tham gia Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và các sản phẩm du lịch trọng tâm của Gia Lai.

Đoàn cũng tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch “Công nữ Anio” tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến thị trường khách Nhật Bản, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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NGỌC OAI