“Nuôi gạch” - niềm vui mới của người trẻ Trung Quốc

"Tôi bắt đầu nuôi một viên gạch”- đằng sau trào lưu tưởng chừng khó hiểu này là nhu cầu chủ động cân bằng cảm xúc của người trẻ Trung Quốc trước áp lực công việc và cuộc sống.

Một người dùng trên Xiaohongshu (tên quốc tế là RedNote, nền tảng tương tự Instagram) đã đăng một bức ảnh về viên gạch màu gỉ sét kèm theo chú thích: “Không cần đầu ra, không cần đạt KPI, không cần cầu xin nó nở hoa và không cần so sánh sự phát triển của nó với những thứ khác”.

Một viên gạch cũ phủ rêu xanh và những mầm cây nhỏ - hình ảnh gắn với trào lưu "nuôi gạch" đang thu hút sự chú ý của giới trẻ Trung Quốc. Ảnh: XIAOHONGSHU.COM

Những sở thích như vậy được cho là có thể giúp con người thư giãn, tạm rời những bận tâm thường nhật, vốn gắn với môi trường làm việc đòi hỏi hiệu suất và khả năng thích ứng liên tục.

Với chi phí gần như bằng không, “nuôi gạch” đang trở thành cách thư giãn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Người chơi ngâm gạch trong nước, đặt vào khay và phun nước đều đặn để duy trì độ ẩm. Bào tử rêu trong môi trường tự nhiên có thể bám vào bề mặt, dần tạo thành lớp phủ xanh. Một số viên gạch còn xuất hiện cây nhỏ hoặc hoa li ti.

Người trẻ Trung Quốc động viên nhau: “Nếu bạn quên tưới nước, rêu sẽ ngủ đông. Nếu bạn nhớ tưới nước lại, rêu sẽ xanh tươi trở lại”. Theo họ, gạch có thể không đáng yêu thú cưng nhưng chúng gần như không tốn kém gì.

Một số người ví quá trình rêu mọc trên gạch với việc chăm cây hoặc nuôi thú cưng nhưng nhẹ nhàng hơn vì không đòi hỏi nhiều thời gian và trách nhiệm.

Một hashtag liên quan đến xu hướng này đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Các nhà bình luận Trung Quốc đã gắn xu hướng này với việc giới trẻ tìm kiếm những lối đi ít tốn công sức để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Việc theo dõi rêu phát triển mang lại cảm giác thành tựu, tương tự hoàn thành một dự án kéo dài.

Giới chuyên gia nhận định, do đối mặt với thị trường việc làm trì trệ sau nhiều năm học tập cạnh tranh, nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn theo đuổi lối sống an nhàn, ít nỗ lực, ít căng thẳng.

Trào lưu cũng gợi nhắc một xu hướng rộng hơn trong đời sống tiêu dùng Trung Quốc, đó là người trẻ tìm kiếm những trải nghiệm đem lại giá trị tinh thần bên cạnh hàng hóa phục vụ nhu cầu vật chất.

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng xa lánh những kỳ vọng truyền thống của xã hội, chẳng hạn như sinh con và làm nhiều giờ trong những công việc căng thẳng.

Trong khi đó, theo báo South China Morning Post, khoảng 12,7 triệu sinh viên đại học tốt nghiệp trong năm 2026, mức cao kỷ lục, làm gia tăng sức ép lên thị trường việc làm vốn đã cạnh tranh gay gắt đối với lao động trẻ.

Với một số người trẻ Trung Quốc, “nuôi gạch” là cách tìm niềm vui và tạm thời rời xa áp lực, không đồng nghĩa với xa rời mục tiêu cá nhân.

Giới chuyên gia cũng lưu ý không nên xem đây là biểu hiện đại diện cho cả một thế hệ hay một thay đổi lớn trong lối sống của giới trẻ Trung Quốc. Hơn nữa, trào lưu này cũng không hoàn toàn vô hại.

Tân Hoa xã cảnh báo rêu và đất ẩm có thể chứa tác nhân gây dị ứng hoặc nhiễm trùng nếu tiếp xúc với vùng da bị tổn thương.

Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 16-24 tuổi không tính học sinh, sinh viên là 18% trong tháng 9-2026, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp thành thị chung là 5,2%. Cùng lúc, người lao động tại các doanh nghiệp làm việc trung bình 48,3 giờ mỗi tuần.

HẠNH CHI