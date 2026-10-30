FED duy trì lãi suất, nhà đầu tư và doanh nghiệp thận trọng

Quyết định giữ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong bối cảnh lạm phát dai dẳng, cùng nguy cơ lãi suất tiếp tục tăng, khiến giới đầu tư thận trọng với các tài sản rủi ro.

Lãi suất cao phủ bóng lên tài sản rủi ro

Ngày 28-10 (giờ miền Đông nước Mỹ), với 10 phiếu thuận, 2 phiếu chống (của Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland Beth Hammack - muốn tăng lãi suất thêm 0,25%), FED quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75%-4%. FED cũng đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, trong khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Người dân Mỹ cân nhắc kỹ khi mua sắm. Ảnh: AXIOS

Theo kênh truyền hình Mỹ CNBC, thông điệp của FED cho thấy cuộc chiến chống lạm phát chưa kết thúc và vẫn tính đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Việc lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận đối với những tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, lãi suất và lợi suất trái phiếu cao khiến nhà đầu tư có thể kiếm lợi tốt hơn từ tiền gửi hoặc trái phiếu, khi vàng không tạo ra lãi suất nên sức hấp dẫn của kim loại quý này giảm đi.

Theo báo The Wall Street Journal, trong phiên giao dịch ngày 29-10 tại châu Á, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống khoảng 4.044USD/ounce. Bitcoin cũng chịu sức ép do nhà đầu tư lo ngại rủi ro gia tăng.

Theo trang thông tin tài chính Investing.com (Israel), đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm 0,9%, xuống khoảng 80.133USD vào đầu phiên giao dịch ngày 29-10. Những lo ngại về lãi suất và kết quả kinh doanh không đồng đều của các doanh nghiệp công nghệ làm suy yếu tâm lý trên thị trường tiền số.

Sức ép chi phí vay

Quyết định giữ nguyên lãi suất của FED được đưa ra chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ (vào ngày 3-11), trong bối cảnh khả năng chi trả và chi phí sinh hoạt trở thành những vấn đề được cử tri quan tâm.

Theo trang tin tức tài chính Mỹ MarketWatch, lãi suất vay mua nhà bình quân tại Mỹ đã lên 7,37%, cao hơn 1,07% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi suất thẻ tín dụng phổ biến quanh 20%, trong khi lãi suất vay mua ô tô cũng duy trì ở mức cao. Những khoản chi này làm tăng gánh nặng tài chính của người dân, nhất là đối với những hộ phải vay tiền để mua nhà, mua xe hoặc trang trải sinh hoạt.

Lãi suất cao còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp thông qua chi phí huy động vốn và đầu tư. Những dự án phụ thuộc vào nguồn tín dụng lớn có thể bị trì hoãn khi chi phí vay tăng, trong khi doanh nghiệp phải cân nhắc giữa mở rộng hoạt động và bảo toàn dòng tiền.

Theo khảo sát mới đây của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm nhẹ xuống 48 điểm trong tháng 10, gần mức thấp kỷ lục 44,8 điểm ghi nhận hồi tháng 5.

Những dữ liệu này đặt chính phủ và những nghị sĩ trước sức ép giải quyết mối quan tâm về giá cả, nhà ở và chi phí tín dụng.

Ngày 29-10, giá dầu WTI giảm xuống dưới 102USD/thùng, trong khi dầu Brent dao động quanh 115USD/thùng, sau khi tăng mạnh phiên trước. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột tại Iran leo thang, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen và lo ngại an ninh năng lượng tiếp tục hạn chế đà giảm của giá dầu.

KHÁNH MINH tổng hợp