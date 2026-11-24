Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử và thanh toán số đang mở thêm cơ hội kinh doanh, tạo thu nhập cho nhiều phụ nữ Pakistan. Tuy nhiên, định kiến giới, gánh nặng gia đình và những hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn vẫn là rào cản trên hành trình hướng tới độc lập tài chính.

Sở hữu tấm bằng tiến sĩ khoa học môi trường, bà Ayesha Kamil, 42 tuổi, quyết định rời công việc điều phối viên khoa học tại thành phố Lahore để kinh doanh các món ăn tự chế biến qua nền tảng giao đồ ăn trực tuyến Foodpanda.

Phụ nữ Pakistan tham gia lớp đào tạo của nền tảng giao đồ ăn trực tuyến Foodpanda. Ảnh: FOOD PANDA

Khởi đầu tại nhà riêng với vỏn vẹn 8-9 đơn hàng mỗi ngày, sau khoảng 18 tháng, bà Kamil đã mở rộng hoạt động lên 3 bếp ăn, tạo việc làm cho 25 lao động nữ. Có ngày, cơ sở của bà đạt doanh thu 250.000 rupee Pakistan (khoảng 902 USD) với 300 đơn hàng.

Mô hình của bà Kamil còn tạo cơ hội việc làm cho những phụ nữ vốn bị gia đình hạn chế đi làm. Theo Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA), tỷ lệ phụ nữ trưởng thành sử dụng Internet di động tại Pakistan tăng từ 19% năm 2020 lên 53% năm 2025, tương đương khoảng 40 triệu người.

Số liệu chính phủ cho thấy tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động tăng từ 21,4% giai đoạn 2020-2021 lên 24,4% giai đoạn 2024-2025, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức gần 70% của nam giới.

Ông Mutaqa Peracha, Giám đốc điều hành Foodpanda Pakistan, cho biết, chương trình HomeChef của nền tảng này hiện thu hút khoảng 4.000-5.000 đối tác, trong đó nữ giới chiếm tới 70%. Khoảng một nửa số đối tác là những người lần đầu khởi nghiệp. Dù vậy, có thu nhập chưa đồng nghĩa với việc phụ nữ được tự chủ tài chính.

Theo bà Halima Iqbal, đồng sáng lập công ty công nghệ tài chính Oraan, ngay cả những nữ chủ doanh nghiệp có doanh thu 2-3 triệu rupee Pakistan mỗi tháng đôi khi vẫn phải giấu chồng một phần thu nhập để gửi tiền phụng dưỡng mẹ.

Nhằm thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nền kinh tế số, Pakistan đã triển khai nhiều sáng kiến giúp phụ nữ tiếp cận dịch vụ tài chính. Từ năm 2017, nền tảng thanh toán JazzCash đã phối hợp với tập đoàn Unilever và các tổ chức phát triển để đào tạo những phụ nữ buôn bán nhỏ ở nông thôn trở thành đại lý cung cấp dịch vụ ngân hàng di động.

Chính phủ Pakistan cũng đẩy mạnh số hóa các khoản trợ cấp an sinh thông qua Chương trình Hỗ trợ thu nhập Benazir, hướng tới chi trả qua ví điện tử cho 10 triệu người thụ hưởng trong năm 2026.

Cùng với những nỗ lực này, theo Ngân hàng Trung ương Pakistan, tỷ lệ phụ nữ trưởng thành tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức đã tăng từ 4% năm 2018 lên 52% năm 2025. Kể từ năm 2021, hơn 17,6 triệu tài khoản ngân hàng mới đứng tên phụ nữ đã được mở.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu. Phí nền tảng cao, giá nguyên liệu tăng và kỹ năng quản lý tài chính còn hạn chế khiến lợi nhuận của nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, khoảng cách số vẫn là rào cản lớn. Theo báo cáo năm 2026 của GSMA, có tới 28% phụ nữ sử dụng Internet di động tại Pakistan phải truy cập qua điện thoại của người khác, so với chỉ 4% ở nam giới.

Theo ông Farhan Hassan, Giám đốc kỹ thuật số Ngân hàng số Easypaisa, Pakistan cần vượt ra ngoài việc mở tài khoản hay ví điện tử, chú trọng nâng cao kiến thức tài chính và khả năng tiếp cận tín dụng, giúp phụ nữ tham gia thực chất, bền vững hơn vào các hoạt động kinh tế.

PHƯƠNG NAM