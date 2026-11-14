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Lan Ngọc, Diệu Nhi về đích tại chung kết Running Man Vietnam 2026

SGGPO

Chung kết Running Man Vietnam 2026 khép lại tối 13-11, kết thúc hành trình kéo dài 4 tháng. Lan Ngọc và Diệu Nhi là hai thành viên trụ lại đến cuối cùng sau loạt thử thách gay cấn.

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Chung kết Running Man Vietnam 2026

Tập 16 Running Man Vietnam 2026, với chủ đề Mãi là anh em siêu nhân, lên sóng tối 13-11 trên kênh YouTube Forest Studio. Tập chung kết kéo dài hơn 150 phút, với nhiều thử thách như phá vỡ rào cản, vượt tường và xé bảng tên. Trong đó, màn xé bảng tên là cuộc đấu gay cấn nhất.

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Từ những màn giải mã trong phòng thoát hiểm (escape room) đến cuộc truy đuổi với dàn quái vật, biệt đội cựu siêu nhân liên tục rơi vào những tình huống bất ngờ, hoảng loạn. Những phản ứng tự nhiên cùng loạt tình huống dở khóc dở cười của các thành viên mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Diệu Nhi tiếp tục xuất hiện với vai trò khách mời, đồng hành cùng biệt đội cựu siêu nhân trong hành trình đối đầu thế lực quái vật bí ẩn và đảm nhận vai trò thủ lĩnh.

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Lan Ngọc và Diệu Nhi trụ lại đến cuối tập chung kết Running Man Vietnam 2026

Trong cuộc đấu quyết định, các thành viên Trấn Thành, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát lần lượt bị loại. Cuối cùng, Lan Ngọc và Diệu Nhi là hai người trụ lại đến chặng cuối.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Running Man Vietnam 2026 Xé bảng tên Diệu Nhi Lan Ngọc

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