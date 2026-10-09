Lan tỏa vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của người phương Nam qua áo bà ba

Ngày 9-10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (phường Xuân Hòa, TPHCM) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - đượm tình phương Nam”, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tiết mục văn nghệ khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - đượm tình phương Nam”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chiếc áo bà ba không chỉ là trang phục truyền thống quen thuộc mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống, ký ức và vẻ đẹp của người phụ nữ Nam bộ. Qua thời gian, chiếc áo mộc mạc, duyên dáng đã hiện diện trong lao động, sinh hoạt thường ngày và những năm tháng lịch sử, góp phần lưu giữ những câu chuyện về con người, quê hương và bản sắc văn hóa phương Nam.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba – đượm tình phương Nam”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thông qua các hiện vật, hình ảnh và tư liệu, công chúng có dịp tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của áo bà ba, sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc cũng như những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tái hiện không gian may đo áo bà ba tại trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba – đượm tình phương Nam”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn thời trang “Áo bà ba - truyền thống và sáng tạo”, với sự tham gia của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công và sinh viên ngành thiết kế thời trang.

Từ cảm hứng thiên nhiên, văn hóa và đời sống Nam bộ, các thiết kế khai thác hình ảnh đồng quê, sông nước, cây trái và làng nghề, kết hợp phom dáng truyền thống với chất liệu, kỹ thuật tạo hình hiện đại.

Trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba - đượm tình phương Nam”, do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp cùng nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, nhà sưu tập La Quốc Bảo và nhà thiết kế Nguyễn Minh Công thực hiện, diễn ra từ nay đến ngày 9-1-2027, mở cửa đón khách tham quan miễn phí.

>> Một số hình ảnh trình diễn áo bà ba trong chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU.

HOÀNG TRIỀU - THIÊN BÌNH