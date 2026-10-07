Ký ức Đà Lạt xưa qua những hiện vật

Hơn 30 năm rong ruổi sưu tầm, “chuộc” lại những hiện vật gắn với đời sống người dân Đà Lạt xưa, ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1961, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã lưu giữ một bộ sưu tập đồ sộ về phố núi.

Video: Không gian trưng bày “Đà Lạt miền ký ức”. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026, ông đưa gần 1.000 hiện vật trong bộ sưu tập ra trưng bày tại không gian “Đà Lạt miền ký ức”, phục vụ du khách tham quan miễn phí. Qua những hiện vật, ông kể lại câu chuyện đời thường của phố núi qua nhiều thế hệ.

Nhà sưu tập Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu hiện vật trong bộ sưu tập

Không gian rộng khoảng 50m² tại khu quy hoạch Phạm Hồng Thái, phường Xuân Hương - Đà Lạt, trưng bày nhiều vật dụng từng gắn bó với các gia đình Đà Lạt: lò sưởi cổ, máy may, đèn dầu, đồ bạc, đồ thủy tinh, nhạc cụ, gốm sứ Pháp, máy tính tiền, cúp thể thao, đồng hồ, máy hát đĩa dây cót, máy chiếu phim, máy ảnh…

Mỗi hiện vật có một câu chuyện riêng. Đó là chiếc máy đánh chữ của Nha Địa dư Đà Lạt được cứu lại sau trận hỏa hoạn hơn 10 năm trước, hay những chiếc đèn sưởi cầm tay từng theo người dân Đà Lạt dùng khi đi rừng.

Những chiếc đèn dầu gắn với đời sống của cư dân Đà Lạt xưa được lưu giữ cẩn thận

Ông Tuấn cho biết, niềm đam mê lịch sử đưa ông đến với việc sưu tầm, bắt đầu từ 2 viên gạch cũ mua trên đường Hoàng Diệu năm 1992. Từ đó, hàng chục ngàn hiện vật được ông “chuộc” về từ các vựa đồng nát, cửa hàng đồ cũ và những người có nhu cầu bán lại.

“Tôi chỉ mong gìn giữ giá trị quá khứ cho Đà Lạt”, ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

Nhà sưu tập Nguyễn Văn Tuấn

>> Báo SGGP giới thiệu một số hiện vật trong bộ sưu tập:

Máy trắc địa từng được các kỹ sư sử dụng để khảo sát, hình thành những con đường giữa vùng đồi núi Đà Lạt

Những chiếc đèn sưởi điện đầu tiên được sử dụng trong những căn biệt thự ở Đà Lạt xưa

Đèn sưởi được nhiều gia đình Đà Lạt sử dụng trong điều kiện khí hậu lạnh của vùng cao nguyên

Thiết bị sưởi cầm tay người dân Đà Lạt dùng để đi rừng

Những chiếc máy ảnh trong bộ sưu tập

Những lúc rảnh rỗi, ông Nguyễn Văn Tuấn đưa máy hát đĩa đá để lên dây cót chạy thử

Máy khâu cầm tay được sưu tầm trong các gia đình Đà Lạt

Bộ sưu tập còn có nhiều máy chiếu mini sử dụng trong các gia đình ở Đà Lạt

Đồ gốm sứ từng hiện diện trong các biệt thự Đà Lạt xưa

Các kỷ vật giữ lại ký ức của Đà Lạt xưa

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