53 người đẹp tham dự chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa tổ chức họp báo tại Hải Phòng công bố chung khảo toàn quốc, dự kiến diễn ra tối 10-10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, với sự tham dự của 53 thí sinh.

Họp báo công bố Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào 4 tiêu chí nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Bên cạnh các kỹ năng trình diễn, thí sinh được đào tạo về giao tiếp, nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Hành trình của 53 thí sinh cũng gắn với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lịch sử và cộng đồng. Tại Tả Lèng (Lai Châu), các thí sinh chia nhóm xây dựng và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường.

Các chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Tuyên Quang giúp thí sinh tìm hiểu lịch sử, ký ức chiến tranh và đời sống văn hóa địa phương. Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, tìm hiểu quan họ, bảo vật, di sản và nghệ thuật.

Top 4 Hoa hậu Việt Nam 2024 tham dự họp báo. Ảnh: BTC

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết cuộc thi đánh giá thí sinh qua hành trình gần 2 tháng, từ trình diễn, ứng xử đến trách nhiệm cộng đồng. Cuộc thi hướng tới những người đẹp có kiến thức, văn hóa và khả năng lan tỏa giá trị tích cực, nhất là trong bối cảnh Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Cuộc thi sẽ tìm ra 25 người đẹp xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết. Ảnh: BTC

Sân khấu chung khảo được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác. Ban giám khảo sẽ lựa chọn 25 thí sinh tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết.

VĨNH XUÂN