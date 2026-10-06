Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Diễn ra từ ngày 6 đến 10-10 tại Đường sách TPHCM, Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 khuyến khích doanh nhân đọc sách, chia sẻ trải nghiệm và học tập suốt đời, góp phần xây dựng thành phố học tập.

Ngày 6-10, tại Đường sách TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc HTV, cho biết việc phát triển văn hóa đọc và tinh thần học tập trong đội ngũ doanh nhân góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố học tập của TPHCM.

Theo ông Trần Hoàng, khi doanh nghiệp chú trọng văn hóa đọc, năng suất làm việc, cách ứng xử và năng lực cạnh tranh cũng được nâng cao. Tuần lễ còn khuyến khích doanh nhân đúc kết, chia sẻ trải nghiệm qua những trang sách.

Ông Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc HTV, phát biểu khai mạc. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Mỗi doanh nhân đều trải qua những thành công, thất bại, cùng những suy nghĩ và tư tưởng giá trị. Việc ghi chép lại thành sách sẽ tạo ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sinh viên cũng như cho chính các doanh nhân khác”, ông Trần Hoàng chia sẻ.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM, chia sẻ về giá trị của việc doanh nhân viết sách, góp phần biến trải nghiệm thành tài sản văn hóa cho các thế hệ. Ảnh: QUỲNH YÊN

Từ năm 2020 đến 2025, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Tuần lễ Doanh nhân và Sách vào tháng 10 hằng năm, đưa Đường sách TPHCM trở thành điểm hẹn của những doanh nhân yêu sách. Năm 2026, HTV tiếp nối chương trình, đồng thời đưa các hoạt động của tuần lễ lên sóng truyền hình, phát thanh và các nền tảng số của đài.

Tuần lễ kéo dài đến ngày 10-10, đúng dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, với thông điệp: “Doanh nhân đọc để dẫn đầu, viết để dẫn dắt, học tập suốt đời để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh”.

QUỲNH YÊN