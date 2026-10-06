Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Ngày 6-10, tại Đường sách TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026.
Tham dự có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc HTV, cho biết việc phát triển văn hóa đọc và tinh thần học tập trong đội ngũ doanh nhân góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố học tập của TPHCM.
Theo ông Trần Hoàng, khi doanh nghiệp chú trọng văn hóa đọc, năng suất làm việc, cách ứng xử và năng lực cạnh tranh cũng được nâng cao. Tuần lễ còn khuyến khích doanh nhân đúc kết, chia sẻ trải nghiệm qua những trang sách.
“Mỗi doanh nhân đều trải qua những thành công, thất bại, cùng những suy nghĩ và tư tưởng giá trị. Việc ghi chép lại thành sách sẽ tạo ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sinh viên cũng như cho chính các doanh nhân khác”, ông Trần Hoàng chia sẻ.
Từ năm 2020 đến 2025, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Tuần lễ Doanh nhân và Sách vào tháng 10 hằng năm, đưa Đường sách TPHCM trở thành điểm hẹn của những doanh nhân yêu sách. Năm 2026, HTV tiếp nối chương trình, đồng thời đưa các hoạt động của tuần lễ lên sóng truyền hình, phát thanh và các nền tảng số của đài.
Tuần lễ kéo dài đến ngày 10-10, đúng dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, với thông điệp: “Doanh nhân đọc để dẫn đầu, viết để dẫn dắt, học tập suốt đời để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh”.