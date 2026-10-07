Làm chủ các công nghệ xuất bản hiện đại để tạo ra những ấn phẩm giá trị

Chiều 7-10, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam (10-10-1952 - 10-10-2026), Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM.

Đoàn do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn. Cùng đi còn có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và các thành viên phòng chuyên môn.

Trao đổi với Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Thái Ngọc Quý, Quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, cho biết trong 9 tháng đầu năm, Nhà xuất bản Trẻ đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, với doanh thu chạm mốc 140 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch cả năm. Trong quý 4, đơn vị phấn đấu đạt mốc tổng doanh thu 180 tỷ đồng cho cả năm, thông qua việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Ông Thái Ngọc Quý, Quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, thông tin về tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Trẻ tích cực triển khai bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh”.

Đến nay, bộ sách đã xuất bản tổng cộng 70 tựa, với gần 700 ngàn bản in. Nổi bật có tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hành trên 50.000 bản.

Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Tăng Hữu Phong chúc mừng Nhà xuất bản Trẻ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận những nỗ lực của Nhà xuất bản Trẻ, nhất là trong bối cảnh đơn vị có nhiều thay đổi về công tác nhân sự cũng như những khó khăn chung của ngành xuất bản. Đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy và giữ mãi được chữ “Trẻ”.

“Còn trẻ tức là còn sức phát triển, còn năng động, sáng tạo để ra nhiều ấn phẩm mới, đóng góp tích cực cho việc phát triển văn hóa đọc của TPHCM. Mong đội ngũ cán bộ nhân viên Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục tạo ra nhiều hình thức mới để xuất bản, phát hành những đầu sách có giá trị, mang tính giáo dục thế hệ trẻ”, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: QUỲNH MY

Tại Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Đoàn đã nghe ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong 9 tháng đầu năm cùng những kế hoạch chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập (1977 - 2027).

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM đạt khoảng 60% kế hoạch năm. Đặc biệt, trước yêu cầu về chuyển đổi số hiện nay, từ đầu năm nay, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số với trọng tâm là nâng cấp 2 website là nxbhcm.com.vn và sachweb.com nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM. Ảnh: QUỲNH MY

Đồng chí Dương Anh Đức hoan nghênh quyết tâm của lãnh đạo Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM trong việc đầu tư vào chuyển đổi số và công nghệ mới. Theo đồng chí Dương Anh Đức, ngành xuất bản, phát hành nếu không theo kịp thời đại sẽ rất dễ bị tụt hậu. Do đó, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM cần nắm bắt cơ hội, đề xuất các dự án đầu tư hợp lý, hiệu quả để đến năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, thực sự có bước chuyển mình mạnh mẽ, làm chủ các công nghệ xuất bản hiện đại để tạo ra những ấn phẩm giá trị.

Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm nhà sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM.

﻿Ảnh: QUỲNH MY

QUỲNH YÊN